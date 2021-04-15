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Neymar: Ben bir pokerciyim

15.04.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen yıldız futbolcu Neymar, poker ile futbolu birbirine benzetti ve açıklamalarda bulundu.

Neymar: Ben bir pokerciyim

"YILLAR İÇİNDE POKERE AŞIK OLDUM"

2014 Dünya Kupası'nda poker oynamaya başladım. Birçok oyuncu bunu yapıyordu ve ben de onlarla öğrenmeye başladım. Önce kenardan izledim, sonra oyuna ilgi duydum. Oyunları bana çok sıcak geldi ve yıllar içinde pokere aşık oldum.

"FUTBOL VE POKER BENZER"

Futbolda ve pokerde konsantrasyon benzerlikleri var. Oyununu ve rakibin oyununu okuman çok önemli. Futbolda en önemli şeylerden biri rakibi çözmek, nereden atak yaptıklarını, nereye hareket ettiklerini anlamak ve takımım için boşluk yaratmak önemli. Pokerde de aynı, rakibinin oyununu okumalı ve atak yapmak için doğru anı anlamalısın.

"TURNUVALARA KATILACAĞIM"

Futbol kariyerim bittikten sonra turnuvalara katılacağım, seyahat edip, poker oynayacağım. Şu anda iç gücü nedeniyle bunu yapamıyorum, bir futbol kariyerim var. Futbolu bitirdikten sonra poker turnuvaları için yolculuk yapacağım.

"NASIL ZEVK ALACAĞIMI ÖĞRENECEĞİM"

Arkadaşlarımdan, pokerin profesyonellerinden tavsiyeler alıyorum. Eminim ki kariyerim bittiğinde daha iyi bir poker oyuncusu olacağım. Oyundan nasıl zevk alacağımı, nasıl eğlendireceğimi öğreneceğim. En önemli şey de bu.


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