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Neymar'ın tecavüz davasında olay görüntüler ortaya çıktı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 06.06.2019 07:58 | Son Güncelleme

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın, Paris'te bir otelde buluştuğu modele Najila Trindade'ye şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği iddia edilmişti. O geceye dair çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı.

Neymar'ın kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Najila Trindade'nin videoda oyuncuya saldırdığı görünüyor. Najila'nın bu esnada bunu bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyor.

Video kadının "Seni neden dövdüğümü biliyor musun? Nedenini biliyor musun?" şeklinde konuştuğu ve Neymar'ın "Yapma" dediği duyuluyor.

Sonrasında Najila Trindade, "Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın" diye Neymar'a sitem ediyor. Videonun bir kısmının sızdırıldığı belirtilirken, şu an için geri kalan bölümde ise neler yaşandığı bilinmiyor.

NEYMAR, "BANA TUZAK KURULDU" DEMİŞTİ
Neymar geçtiğimiz günlerde konu hakkında "O gün yaşananlar, bir erkek ve bir kadının dört duvar arasında yaşadığı türden normal şeylerdi. Hiçbir yanlışlık yoktu. Sonraki günde bana, öncesinde nasıl mesajlar atıyorsa öyle mesajlar atmaya devam etti. Bir müddet görüşmedik ve ardından tecavüz haberlerini gördüm. Suçlanıyordum. Bu çok güçlü bir iddia ancak insanlar gerçekte neler olup bittiğini bilmeden böyle haberler yazdılar. Bana tuzak kuruldu. Ancak, gelecekte bundan çok önemli dersler çıkaracağım. Bu insanlar, şantajcı ve bu yolla para kazanmaya çalışıyor. Bu durum yalnızca beni değil ailemi de yaraladı. Ben dürüst bir adamım ve bundan sonra da öyle olacağım" şeklinde açıklama yapmıştı.

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neymar Najila Trindade

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