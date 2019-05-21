Neymar ödül törenine katılmak yerine Rihanna'yla eğlendi

PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, geçtiğimiz günkü Fransa Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından düzenlenen ödül törenine yılın en iyi futbolcusu kategorisinde aday olduğu halde katılmadı.
Brezilyalı yıldız, ödül töreni sırasında Instagram hesabından seksi şarkıcı Rihanna ile çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve "Kraliçe ve güçlü kadın" mesajını paylaştı.
Neymar'ın bu önemli organizasyon yerine Rihanna ile eğlenmeyi tercih etmesi Fransız futbol kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Alzheimer'da beyni olumlu etkileyen faktörler nelerdir?
Yeryüzündeki cennet! Hayran kaldılar
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum