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''Neymar PSG'yi dolandırdı''

09.04.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre kulüp yetkilileri Neymar'dan hiç memnun değil. Transfer olduğu günden beri takıma istenilen katkıyı yapamayan Brezilyalı süperyıldız taraftarlar tarafından da ıslıklanmaya başlandı. Barcelona'ya dönmenin yollarını ayıran Neymar için bugüne kadar yapılmadığı kadar eleştiri yapılıyor...

''Neymar PSG'yi dolandırdı''
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar, transfer olduğu günden beri gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Son maçlarda sabırları taşınan Brezilyalı oyuncu taraftarlar tarafından da ıslıklanınca olay büyüdü.

500 MİLYON EURO

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Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Brezilyalı süper yıldızın Barcelona'dan transferi için yaklaşık 222 milyon euro bonservis bedeli ödeyen PSG'nin Katarlı sahipleri, maddi anlamda ihanete uğradıklarını düşünüyor. Bonservisi dışında da 5 yıldır takımda olan oyuncu için ekstradan yaklaşık 500 milyon euro harcayan kulüp, bu yatırımın karşılığını almanın çok uzağında kaldıklarına inanıyor.

SATIŞINA ONAY VERİLECEK

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Buna rağmen Neymar'ı takımda tutmak isteyen PSG, sadece Suudi Arabistanlı sahipleri olan Newcastle United'ın ödeyebileceği türden devasa bir bonservis bedeli karşılığında oyuncunun satışına onay verecek. Fakat, Neymar profilinde olan ve futbol dışı hayatıyla sürekli magazin manşetlerine çıkan bir oyuncunun Newcastle tarzında işçi şehrine transfer olma isteğine imkansız gözü ile bakıldığı haberdeki diğer iddialardan.

ANTRENMANLARDA İSTEKSİZ

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Messi - Neymar - Mbappe üçlüsüne rağmen Şampiyonlar Ligi'nde elenen ve taraftarlarının yuhaladığı Neymar, iddiaya göre antrenmanlarda da çok isteksiz durumda. Bu sezon PSG ile sakatlıkların da etkisi ile 22 maça çıkabilen Neymar, 7 gol atıp 5 asist yapabildi.


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Neymar
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