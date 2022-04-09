''Neymar PSG'yi dolandırdı''

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar, transfer olduğu günden beri gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Son maçlarda sabırları taşınan Brezilyalı oyuncu taraftarlar tarafından da ıslıklanınca olay büyüdü.

500 MİLYON EURO

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Brezilyalı süper yıldızın Barcelona'dan transferi için yaklaşık 222 milyon euro bonservis bedeli ödeyen PSG'nin Katarlı sahipleri, maddi anlamda ihanete uğradıklarını düşünüyor. Bonservisi dışında da 5 yıldır takımda olan oyuncu için ekstradan yaklaşık 500 milyon euro harcayan kulüp, bu yatırımın karşılığını almanın çok uzağında kaldıklarına inanıyor.

SATIŞINA ONAY VERİLECEK

Buna rağmen Neymar'ı takımda tutmak isteyen PSG, sadece Suudi Arabistanlı sahipleri olan Newcastle United'ın ödeyebileceği türden devasa bir bonservis bedeli karşılığında oyuncunun satışına onay verecek. Fakat, Neymar profilinde olan ve futbol dışı hayatıyla sürekli magazin manşetlerine çıkan bir oyuncunun Newcastle tarzında işçi şehrine transfer olma isteğine imkansız gözü ile bakıldığı haberdeki diğer iddialardan.

ANTRENMANLARDA İSTEKSİZ

Messi - Neymar - Mbappe üçlüsüne rağmen Şampiyonlar Ligi'nde elenen ve taraftarlarının yuhaladığı Neymar, iddiaya göre antrenmanlarda da çok isteksiz durumda. Bu sezon PSG ile sakatlıkların da etkisi ile 22 maça çıkabilen Neymar, 7 gol atıp 5 asist yapabildi.



