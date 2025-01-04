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  4. Nez 'Fenerbahçe kongre üyesiymiş' diyerek kendisine gelen özel teklifi ifşa etti! '4 bin dolara neler olabilir?' Ali Koç devreye girdi

Nez 'Fenerbahçe kongre üyesiymiş' diyerek kendisine gelen özel teklifi ifşa etti! '4 bin dolara neler olabilir?' Ali Koç devreye girdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.01.2025 13:35
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Son dönemde 'Güldür Güldür Show'un yıldız oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Nez'in mutluluğu kısa sürmüş ünlü çift geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını duyurmuştu. Nez şimdi de kendisine gelen özel teklifi ifşa etti. Nez'in yaptığı paylaşımlar sonrası Ali Koç devreye girdi.

Nez 'Fenerbahçe kongre üyesiymiş' diyerek kendisine gelen özel teklifi ifşa etti! '4 bin dolara neler olabilir?' Ali Koç devreye girdi

‘Güldür Güldür Show’un oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündemde olan Nez'in aradığı mutluluk kısa sürmüş ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı şimdi de kendisine gelen özel teklifi ifşa etti. Nez, profilinde 'Fenerbahçe kongre üyesi' yazan Ç. Ö. adlı kişi tarafından kendisine yollanan "3 bin dolar veya 4 bin dolara neler olabilir mesela özel Nez Hanım" mesajı yayınlayıp açtı ağzını yumdu gözünü...

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Nez sosyal medyada yaptığı açıklamada; "Şu şahsa siz de iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var. 'Hesap çalındı', 'başkası yazdı' bla bla... Yettiniz artık... Utanın ama siz de o utanma da olmaz ki" şeklinde tepki gösterdi. Nez Ç.Ö. hakkında dava açacağını da sözlerine ekledi.

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ALİ KOÇ TALİMAT VERDİ

Öte yandan Ç.Ö. adlı kişi hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Derhal kongre üyeliği askıya alınsın ve statlara alınmasın" talimatı verdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Nez
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