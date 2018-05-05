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Nez'le dans 120 TL

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

Şarkıcı Nez, Hilton Otel'de dans hocalığına başlıyor.

Nez'le dans 120 TL

8 yaşında Londra'da dans eğitimine aldığını söyleyen Nez, "Özellikle Akdeniz tipindeki kadınlar dansla kolayca kilo verebilir. Yaza fit girmek isteyenleri bekliyorum" dedi.

Nez ile dans programının tek ders fiyatı 120 TL.


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Şarkıcı Nez dans dersi

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