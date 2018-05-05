Nez'le dans 120 TL

8 ya\u015f\u0131nda Londra'da dans e\u011fitimine ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Nez, "\u00d6zellikle Akdeniz tipindeki kad\u0131nlar dansla kolayca kilo verebilir. Yaza fit girmek isteyenleri bekliyorum" dedi.\nNez ile dans program\u0131n\u0131n tek ders fiyat\u0131 120 TL. \nAyd\u0131n'da uyu\u015fturucu ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 ki\u015fi ba\u011f evinde intihar ettiErdo\u011fan canl\u0131 konu\u015furken Fatih Portakal'dan dikkat \u00e7eken mesajAk\u015fener'den Bah\u00e7eli'ye: Eylemsiz do\u00e7ent, yanc\u0131!
Okuyucu Yorumları 0 yorum