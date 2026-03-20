Niall Horan ilk kez açıkladı! Liam Payne ile son görüşmelerini anlattı

Niall Horan, hayatını kaybeden eski grup arkadaşı Liam Payne ile son görüşmesini ilk kez anlattı. Ünlü şarkıcının sözleri duygulandırdı.

SON GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

One Direction’ın eski üyelerinden Niall Horan, trajik şekilde hayatını kaybeden Liam Payne ile ölümünden günler önce bir araya geldiklerini açıkladı. Horan, Payne ile kulis arkasında buluştuklarını ve o anların oldukça neşeli geçtiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, “Gayet iyi görünüyordu. Güldük, eski günleri andık” diyerek son karşılaşmalarını anlattı.

“GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMADIM”

Liam Payne’in ölüm haberini aldığında büyük şok yaşadığını dile getiren Horan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bir mesaj aldım ve ‘Ne?’ dedim… Gerçek olduğuna inanamadım. Daha yeni gördüğünüz birinin öldüğünü duymak çok sarsıcı. Şoktan üzüntüye, sonra da öfkeye geçtim.”

31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan CasaSur Palermo Hotel’de kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde ünlü ismin vücudunda uyuşturucu maddeler tespit edilmişti.