Yer: Güney Afrika! Kayıp iş insanının cansız bedeni timsahın midesinde bulundu

Güney Afrika'da kayıp olan zengin iş insanı 59 yaşındaki Gabriel Batista'nın cansız bedenine ulaşıldı. Batista'nın cansız bedeni bir timsahın içinde bulundu.
Yetkililer timsahı öldürüp helikopterle taşıyarak timsahın midesindeki iş insanını çıkardı.
Yetkililer, timsahın korkunç derecede şişmiş karnını açtıklarında, insan vücuduna ait parçalar buldular. Ayrıca timsahın midesinde 6 farklı ayakkabı çifti daha bulundu.
Timsahın başka insanları da yemiş olabileceği düşünülüyor.
