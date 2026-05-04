Yer: Güney Afrika! Kayıp iş insanının cansız bedeni timsahın midesinde bulundu

Güney Afrika'dan gelen bir haber dehşete düşürdü. Günlerdir kayıp olan zengin iş insanının cansız bedenine ulaşıldı. 59 yaşındaki Gabriel Batista'nın cansız bedeni bir timsahın içinde bulundu. Yetkililer timsahı öldürüp helikopterle taşıyarak timsahın midesindeki iş insanını çıkardı.

HELİKOPTERLE TAŞIDILAR

Yetkililer timsahı öldürüp helikopterle taşıyarak timsahın midesindeki iş insanını çıkardı.

İNSANA AİT PARÇALAR ÇIKTI

Yetkililer, timsahın korkunç derecede şişmiş karnını açtıklarında, insan vücuduna ait parçalar buldular. Ayrıca timsahın midesinde 6 farklı ayakkabı çifti daha bulundu.

BAŞKA İNSANLARI YEMİŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Timsahın başka insanları da yemiş olabileceği düşünülüyor.

