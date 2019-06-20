Niantic’in Harry Potter: Wizards Unite çıkış tarihi belli oldu

21 Haziran tarihinde çıkış yapması beklenen oyunda Pokemon GO’daki gibi gerçek mekanları AR (arttırılmış gerçeklik) teknolojisi kullanılacak. Tabii bu sefer her şey, yaratıklar ve sihirle kaplı olacak.

Oyun, android ve iOS platformlarında çıkış yapacak. Her ne kadar oyunla ilgili fazla detay bilinmese de özellikle Pokemon Go’daki gibi benzer etkinliklerin yapılacağı açıklanmış durumda. Harry Potter: Wizards Unite, bir süredir Avustralya ve Yeni Zelanda’da beta kapsamında oynanabiliniyor. Tabii tam sürüm ortaya çıktığında birtakım değişikler de olacaktır.

Diğer önemli detay ise IP konusu. Pokemon Go’da olduğu gibi oyun ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’da çıkacak. Uygulama dosyalarının üçüncü taraf siteler aracılığıyla yayılmasının ardından muhtemelen diğer kullanıcılar da oyuna ulaşabilecek.

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