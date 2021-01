Nicholas Hoult açıkladı! The Great dizisindeki ateşli sahnelerde...

Elle Fanning ve Nicholas Hoult, The Great dizisi için bir araya geldi. 2020 yılında pek çok dizideki müstehcen sahneler gündem olmuştu. The Great ise kendini yeni yıla sakladı. The Great yeni sezonunda Elle Fanning ve Nicholas Hoult iddialı sahnelere imza attı.

Yeni bölümlerdeki ateşli sahneler için başrol oyuncusundan açıklama geldi. Nicholas Hoult, The Great'de Elle Fanning ile ateşli seks sahneleri çekerken gülmekten vazgeçemediğini açıkladı.

Nicholas Hoult açıklamasında kamera arkasında sürekli güldüklerini ve bu ateşli sahneleri 'romantik olmayan' olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Başrol oyuncusu aynı zamanda bu sahneler için bir seks koçuyla çalıştıklarını da söyledi.

THE GREAT KONUSU

The Favourite’ta 18. yüzyıl İngiltere’sinden bir hikâye anlatan Tony McNamara, The Great’te izleyici 18. yüzyıl Rusyası’na götürüyor. Dizi, Rusya tarihinin önemli figürleri arasında yer alan ve 34 yıl boyunca Rusya’yı yöneten II. Katerina’nın yükselişini ve eşi İmparator Peter’la olan ilişkisini konu alıyor.