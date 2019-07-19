Nicki Minaj'dan sonra gündemde! Janet Jackson Suudi Arabistan'da konser verecek

Minaj ise açıklamasında “Dikkatli bir derin düşünce sürecinden sonra festival kapsamından planlanan konserimi artık ileri taşımamam gerektiğine karar verdim. Suudi Arabistanlı hayranlarıma şovumu getirmeyi her şeyden çok istememe rağmen, konuyla ilgili kendimi iyice eğittikten sonra inanıyorum ki kadınların ve LGBTİ toplumunun haklarına, ifade özgürlüğüne olan desteğimi açık bir şekilde göstermem çok daha önemli” ifadelerini kullandı.

Minaj'ın festivalde sahne alacağının belli olmasının ardından Suudi kadınlar, Minaj'ı kabul eden yetkililerin kendilerine çarşafı zorunlu kılmasını sorgulayarak ‘çifte standart’ eleştirisinde bulunurken, LGBTİ haklarını savunanlar da Minaj'ın Onur Yürüyüşleri'nde sahneye çıktığını hatırlatarak, şarkıcının eşcinselliğin ölümle cezalandırıldığı bir ülkede sahneye çıkmasını 'ikiyüzlülük' olarak nitelendirmişti.

Sputnik'in haberine göre Minaj'ın yerine ABD'nin popüler şarkıcılarından Janet Jackson, 50 Cent ve Chris Brown Suudi Arabistan'da konser verecek.

Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz'da sahneye çıkması planlanan Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan’da muhafazakarlar, kadınlar ve LGBTİ hakları savunucuları arasında çıkan tartışmalardan sonra konseri iptal ettiğini duyurmasının ardından sahnede yer alacak isimler belli oldu.

"YAZIKLAR OLSUN JANET"

Ancak Minaj'ın yerine çıkacak olan kadın şarkıcı Janet'i sevinçle karşılayanlar olsa da Janet, bazıları tarafından da eleştirilerin hedefi olmuş durumda.

Zira Twitter'da bir kullanıcının "Kendine ve atalarına saygı duy ve konserden çekil" yorumunu yaptığı, başka bir kullanıcının ise "Yazıklar olsun Janet Jackson. Minaj, Suudi Arabistan’ın Cidde Dünya Festivali’nden kadın hakları ve LGBTİ topluluğunu desteklediği için çekildi. Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlalleriyle ilgili tepkilere rağmen, Jackson, Nicki Minaj’ın yerini alacak" dediği görüldü.

