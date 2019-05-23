Nicklas Bendtner, takım arkadaşlarının şikayeti sonrası kadro dışı bırakıldı

Rosenborglu futbolcular, 31 yaşındaki Danimarkalı forvet Nicklas Bendtner'e karşı ayaklandı ve kulüp yönetimine yaptıkları baskı sonucunda kadro dışı bıraktırdı.

Norveç basınında yer alan haberlerde, Nicklas Bendtner'in son 4 maçtır kadroya alınmamasının arkasında, Danimarkalı forvet dışında tüm oyuncuların yönetime ilettiği talep olduğu kaydedildi. Yönetimin bunun üzerine Bendtner'in menajeri Ivan Marko Benes'i çağırarak kadro dışı bilgilendirmesini yaptığı bilgisi verildi.

Kaleci Andre Hansen, konu üzerine TV2'ye yaptığı açıklamada, "Önemli olan liderin bu konudaki tutumu. Bir teknik direktör, lider olarak herkese eşit davranmalı ve adaletin olduğu bir kültür yerleştirmeli. Herkese farklı davranırsanız huzursuzluk çıkar. Ayrıca, futbolcular performanslarıyla doğru orantılı kontratlara sahip olmalı. En az çalışan, en çok kazanan olmamalı." dedi.

Rosenbrorg'un eski futbolcusu Steffen Iversen ise kulüp içerisindeki arkadaşlarından edindiği bilgiyi aktarırken, "Çok basit. Futbolcuların hepsi, Bendtner'e daha hoşgörülü davranıldığına inanıyor. Bendtner antrenmanlara konsantre olmuyor ve çalışmıyor. Bu nedenle futbolcular, onun kadro dışı bırakılmasını istediler." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

