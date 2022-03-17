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Nicolas Anelka: "Ronaldo ve Messi gibisini bir daha göremeyiz"

17.03.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe formasını da giymiş olan efsane golcü Nicolas Anelka, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için konuştu.

Nicolas Anelka: "Ronaldo ve Messi gibisini bir daha göremeyiz"
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Dünyaca ünlü efsane futbolcu Nicolas Anelka, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Messi'nin Ronaldo'dan daha fazla zorlandığını vurgulayan Nicolas Anelka, "Bence Messi de Ronaldo da 15 yıl boyunca gösterdikleri performanstan memnunlar. Ronaldo'dan daha çok Messi'ye şaşırdım. Ronaldo'nun Messi'ye göre Premier Lig'de daha büyük zorluklar yaşayacağını, Messi'nin ise sahada dolaşacağını düşünüyordum ama öyle olmadı." şeklinde konuştu.

"ONLAR GİBİSİ BİR DAHA GELMEYECEK"

Messi ve Ronaldo gibi futbolcuların bir daha çıkmayacağını söyleyen Anelka, "Dünya futboluna onlar kadar dominant oyuncuların geleceğini sanmıyorum. 15 yıl boyunca en üst seviyedeydiler ve şu anda o seviyeden yavaş yavaş iniyorlar. Bu onlar için mantıklı. Futbolculuğa uzun süre devam etmek isteyen tüm futbolcular bunu yapmıştır. Akıllı davranarak, kendilerine "Daha kolay bir meydan okumaya yönelmeliyim" demeleri gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

"36'DA BIRAKTIM AMA 32'DE ÇİN'E GİTTİM"

Kendi futbol hayatı hakkında konuşan Fransız efsane, "Futbol hayatınızı zirvede bitirmek için doğru kararlar vermeniz gerekiyor. 32-34 yaş aralığında futbol hayatını bitiren ve eleştiri bile almayan oyuncular var. Ben futbolu 36 yaşında bıraktım ama 32 yaşında Çin'e gittiğimde zaten bırakmış gibiydim." dedi.

Futbol hayatı boyunca PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus gibi kulüplerin formasını giyen Anelka, 23 Ocak 2005 tarihinde geldiği Fenerbahçe'den 25 Ağustos 2006'Da ayrılarak Bolton'a gitmişti.

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Cristiano Ronaldo Fenerbahçe Futbol Kulübü Manchester United Lionel Messi
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