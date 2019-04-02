Nicolas Cage kendine New Orleans’ta mezar satın aldı

Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage, son yıllarda yaptığı paranormal yatırımlar ve sergilediği ilginç tavırlarla şaşırtmaya devam ediyor. Örneğin 2007 yılında New Orleans’ta bulunan, lanetli ve perili olduğuna inanılan LaLaurie adlı konağı 3.5 milyon dolara satın almış, 2009 yılında vergi borcunu ödemediği için ev haczedilmişti. Öyle ki Cage, bu ev lanetli olduğu için işlerinin yolunda gitmediğini, filmlerinin gişe yapmadığını söylemişti.

Nicolas Cage’in lanetli evden sonra yaptığı başka alışverişler de var. Misal Bahamalar’dan evcil bir ahtapot sahiplenmişti. Kendisini ahtapotun yanındayken iyi hissettiğini belirten Cage, aynı zamanda bir dinazor kafatasına da sahip.

Cage şimdi de yine New Orleans’ta öldükten sonra gömülmek üzere bir mezar yeri satın almış. St. Louis Mezarlığı’nda bulunan, piramide benzeyen bu mezarın İlluminati ile bir bağlantısı olduğu da düşünülmüyor değil.

Cage, üstünde ‘Omnia Ab Uno’ yazan taş piramidin de lanetli olduğunu düşünüyormuş. Zira 2007 yılında aldığı konaktan sonra lanetlendiğini düşündüğü için bu tarz şeylerin onu çektiği belirtiliyor.