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Nicole Kidman'lı Destroyer fragmanı

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SİNEMA TV  | 25.04.2019 07:20 | Son Güncelleme

Destroyer, büyük bir soyguncunun peşine düşen bir dedektifin hikayesini konu ediyor.

Nicole Kidman'lı Destroyer fragmanı

Erin Bell, uzun yıllar Los Angeles Polis Departmanı’nda çalışan bir dedektiftir. İşinde eski saygınlığını yitiren genç kadının özel hayatında da işler pek yolunda gitmez. Kızı Shelby ile de sorunları olan Erin, oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Tam da bu sırada hiç hesaba katmadığı bir durumla karşı karşıya kalır. Genç kadının en büyük kabusu yeniden ortaya çıkar. Dolabında önemli bir ipucu bulan Erin, bu sayede yıllar önce peşine düştüğü ancak yakalamayı başaramadığı büyük soyguncu Silas’ın hala hayatta olduğunu öğrenir. Silas’ı yakalamak Erin için kişisel bir mesele haline gelir ve vakit kaybetmeden onun peşine düşer. Silas’ı ararken geçmişi ve düşmanlarıyla yüzleşmek zorunda kalan genç kadın bu sefer büyük soyguncuyu yakalamayı başarabilecek midir?

Karyn Kusama’nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Erin Bell karakterine Nicole Kidman hayat veriyor. Senaryosunu Phil Hay ve Matt Manfredi’nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Sebastian Stan, Tatiana Maslany, Beau Knapp, Bradley Whitford, Toby Kebbell gibi isimler yer alıyor.


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Destroyer film fragman Nicole Kidman
 

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