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Nicole Kidman’lı The Goldfinch’ten yeni fragman yayınlandı

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SİNEMA TV  | 25.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

Ülkemizde “Saka Kuşu” adıyla vizyona girecek olan The Goldfinch filminden yeni fragman yayınlandı.

Nicole Kidman’lı The Goldfinch’ten yeni fragman yayınlandı

Nicole Kidman ile genç yetenek Ansel Elgort’u bir araya getiren The Goldfinch (Saka Kuşu) filminden yeni bir fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Brooklyn ile övgü toplayan John Crowley’nin yönetmen koltuğuna oturduğu film, Donna Tartt’ın yazdığı Pulitzer ödüllü aynı adlı romandan sinemaya uyarlandı. The Goldfinch (Saka Kuşu), Frank ve Tinker Tailor Soldier Spy filmlerinin senaristi Peter Straughan’ın kaleminden çıktı. Filmin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman, Ansel Elgort, Sarah Paulson, Finn Wolfhard, Jeffrey Wright, Luke Wilson gibi isimler yer alıyor.

The Goldfinch, annesiyle birlikte bir sanat müzesini ziyaret ederken meydana gelen bombalı terör saldırısında sağ kurtulan ancak bu olay sonucunda annesini kaybeden Theodore Decker’in yaşamını konu alıyor. The Goldfinch, 13 Eylül‘de vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Saka Kuşu The Goldfinch Nicole Kidman Ansel Elgort

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