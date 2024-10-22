Nicole Kidman ve Harris Dickinson Babygirl filminde müstehcen sahnelere imza attı! "Özgürleştirici"

Nicole Kidman, Harris Dickinson ve Antonio Banderas’ı başrole taşıyan ve 81. Venedik Film Festivali’nde prömiyer yapan Babygirl gündemde.

Nicole Kidman’ın canlandırdığı, teknoloji geliştirme şirketi CEO’su işkolik Romy’nin yaklaşık 20 yıldır evli (ve çocuklu) olduğu tiyatro yönetmeni kocası Jacob’la (Banderas) tekdüze bir cinselliğe hapsolmasıyla başlayan film, Romy’nin örtülü fantezilerini canlandıran şirket stajyeri Samuel’le (Dickinson) başlayan yasak ilişkisine odaklanıyor ve Reijn, güç ve iktidar suistimali meselesi üzerine tartışmalı cümleler kurmaktan çekinmiyor.

Nicole Kidman, Babygirl için Harris Dickinson'la şehvetli sahnelerini çekmeyi 'özgürleştirici' bulduğunu açıkladı.

People'a göre Kidman, kadın yönetmen Halina Reijn'in her iki oyuncunun da konfor alanlarının dışına itilmemesini sağlaması sayesinde samimi sahneleri çekerken kendini tamamen güvende hissettiğini açıkladı.

'Yönetmeniniz dümende, "Seni koruyacağım. Filmde yer alacak hiçbir şey senin rahat edemeyeceğin bir şey olmayacak. İyi olacaksın" diyen Kidman 'muazzam bir güven' duyduğunu vurguladı.



Nicole Kidman "Elbette bir sahneden gerçekten korktuğum ya da bunu nasıl yapacağımı bilmediğim günler oldu" itirafında da bulundu.