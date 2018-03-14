MAGAZİN

Nicole Kidman yeni dizisi The Undoing ile geliyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 02:07 | Son Güncelleme

Ünlü aktris Nicole Kidman yeni bir HBO dizisiyle ekrana dönüyor.

Nicole Kidman yeni dizisi The Undoing ile geliyor!

‘Big Little Lies’ dizisiyle beğeni toplayan Nicole Kidman yeni bir HBO dizisiyle ekrana dönüyor. Kidman, yeni dizi The Undoing’de bir terapisti canlandıracak.
Son olarak ödüllü dizi ‘Big Little Lies’ ile ekranlarda yer alan Nicole Kidman, yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

50 yaşındaki Avustralyalı yıldızın ‘Big Little Lies’ın yapımcılarıyla bir araya geldiği öğrenildi.

Ntv'nin haberine Kidman’ın, yapımcılar David E. Kelley ve Bruna Papandrea ile yeni HBO dizisi ‘The Undoing’ için çalıştığı belirtildi.

Dizi, Jean Hanff Korelitz’in ‘You Should Have Known’ romanından uyarlama olacak.

The Undoing dizisinde Kidman, Grace Sachs adlı ilk kitabını yayınlamaya çalışan bir terapisti canlandıracak. Dizide, oğlu ve kocasıyla mutlu bir hayatı olan Sachs’ın kocasının bir faciada kaybolmasıyla hayatı değişir ve hem kendi hem de çocuğu için yeni bir hayat kurmak zorunda kalır.

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