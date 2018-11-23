Nicole Kidman yeni filmi Destroyer'i çocuklarına yasakladı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Nicole Kidman, yeni filmin Destroyer’ı iki küçük kızına yasakladı.

51 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, filmde kendi kendine zarar veren, hırpalanmış bir dedektifi canlandırıyor.

Erin Bell rolü hakkında konuşan Kidman, “Karakterim, suçluların peşine düşmüşken bir yandan özel hayatında sıkıntı yaşayan, kendini hırpalayan, öfkeli biri. Kızlarımın bunu görmesini istemiyorum” dedi.

Country şarkıcısı eşi Keith Urban ile evli olan Kidman’ın 10 yaşında Sunday Rose ve yedi yaşında Faith adında iki kızı bulunuyor.

Kidman, şiddet içeren filmini kızlarının ancak 21 yaşını geçince izleyebileceklerini belirtti.

Filmde Erin Bell, uzun yıllar Los Angeles Polis Departmanı’nda çalışan bir dedektiftir. İşinde eski saygınlığını yitiren genç kadının özel hayatında da işler pek yolunda gitmez. Kız Shelby ile de sorunları olan Erin oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Tam da bu sırada hiç hesaba katmadığı bir durumla karşı karşıya kalır.

Genç kadının en büyük kabusu yeniden ortaya çıkar. Dolabında önemli bir ipucu bulan Erin, bu sayede yıllar önce peşine düştüğü ancak yakalamayı başaramadığı büyük soyguncu Silas’ın hala hayatta olduğunu öğrenir. Silas’ı yakalamak Erin için kişisel bir mesele haline gelir ve vakit kaybetmeden onun peşine düşer.

Karyn Kusama’nın yönetmenliğini üstlendiği film ABD’de 25 Ocak’ta vizyona girerken, ülkemizde ne zaman gösterileceği henüz bilinmiyor.

28 Aralık’ta vizyona girecek olan Aquaman filminde de küçük bir rolü olan Kidman, “Destroyer, uzun zaman sonra başrolünde yer aldığım ilk film oldu. Eğer projeye inanırsam günde bir, haftada bir ya da iki film bile çekebilirim. Havalı olma derdim yok. Ben çalışan bir oyuncuyum” dedi.



