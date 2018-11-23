TREND

Nicole Kidman yeni filmi Destroyer'i çocuklarına yasakladı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
ÜNLÜLER  | 23.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

Nicole Kidman, başrolünde yer aldığı Destroyer filmini içerdiği şiddet sahneleri nedeniyle 10 ve 7 yaşlarındaki kızlarına yasakladı.

Nicole Kidman yeni filmi Destroyer'i çocuklarına yasakladı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Nicole Kidman, yeni filmin Destroyer’ı iki küçük kızına yasakladı.

51 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, filmde kendi kendine zarar veren, hırpalanmış bir dedektifi canlandırıyor.

Erin Bell rolü hakkında konuşan Kidman, “Karakterim, suçluların peşine düşmüşken bir yandan özel hayatında sıkıntı yaşayan, kendini hırpalayan, öfkeli biri. Kızlarımın bunu görmesini istemiyorum” dedi.

Country şarkıcısı eşi Keith Urban ile evli olan Kidman’ın 10 yaşında Sunday Rose ve yedi yaşında Faith adında iki kızı bulunuyor.

,rZ5X1c1Zj0eCb9UfgztUCw

Kidman, şiddet içeren filmini kızlarının ancak 21 yaşını geçince izleyebileceklerini belirtti.

Filmde Erin Bell, uzun yıllar Los Angeles Polis Departmanı’nda çalışan bir dedektiftir. İşinde eski saygınlığını yitiren genç kadının özel hayatında da işler pek yolunda gitmez. Kız Shelby ile de sorunları olan Erin oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Tam da bu sırada hiç hesaba katmadığı bir durumla karşı karşıya kalır.

Genç kadının en büyük kabusu yeniden ortaya çıkar. Dolabında önemli bir ipucu bulan Erin, bu sayede yıllar önce peşine düştüğü ancak yakalamayı başaramadığı büyük soyguncu Silas’ın hala hayatta olduğunu öğrenir. Silas’ı yakalamak Erin için kişisel bir mesele haline gelir ve vakit kaybetmeden onun peşine düşer.
Karyn Kusama’nın yönetmenliğini üstlendiği film ABD’de 25 Ocak’ta vizyona girerken, ülkemizde ne zaman gösterileceği henüz bilinmiyor.

28 Aralık’ta vizyona girecek olan Aquaman filminde de küçük bir rolü olan Kidman, “Destroyer, uzun zaman sonra başrolünde yer aldığım ilk film oldu. Eğer projeye inanırsam günde bir, haftada bir ya da iki film bile çekebilirim. Havalı olma derdim yok. Ben çalışan bir oyuncuyum” dedi.


Toplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştıToplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştı
Madison Beer bikinisiyle olay oldu!Madison Beer bikinisiyle olay oldu!
Ünlülerin instagram pozlarını trolleme part 3Ünlülerin instagram pozlarını trolleme part 3
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nicole Kidman Destroyer

En Çok Okunan Trend Haberler

Yok böyle göz yanılması! Bir kez daha bakacaksınız

Yok böyle göz yanılması! Bir kez daha bakacaksınız

Cuma günü saat 18:45'e dikkat! Eşiniz sizi aldatıyor olabilir

Cuma günü saat 18:45'e dikkat! Eşiniz sizi aldatıyor olabilir

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

Milyonlarca kişi taşıdığı bu hastalığı bilmiyor! Çok tehlikeli

Milyonlarca kişi taşıdığı bu hastalığı bilmiyor! Çok tehlikeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Madison Beer bikinisiyle olay oldu!

Madison Beer bikinisiyle olay oldu!

Ünlülerin instagram pozlarını trolleme part 3

Ünlülerin instagram pozlarını trolleme part 3

Elsa Hosk, 1 milyon dolarlık Fantasy Bra’yı (Fantezi Sütyeni) tanıttı

Elsa Hosk, 1 milyon dolarlık Fantasy Bra’yı (Fantezi Sütyeni) tanıttı

Yeni neslin en popüler 10 porno yıldızı

Yeni neslin en popüler 10 porno yıldızı

Kusursuz yüz hatlarına sahip 10 ünlü kadın

Kusursuz yüz hatlarına sahip 10 ünlü kadın

Melez olmanın güzelliğini gözler önüne seren 15 kişi

Melez olmanın güzelliğini gözler önüne seren 15 kişi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.