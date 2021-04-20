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Nicole Scherzinger, Hawaii tatilinin tadını çıkarıyor

20.04.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nicole Scherzinger, erkek arkadaşı Thom Evans ile Hawaii'nin tadını çıkarıyor. Şarkıcı ve televizyon yıldızı Nicole Scherzinger, hayranları için Instagram hesabından bol bol fotoğraf paylaşıyor.

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Nicole Scherzinger, Hawaii tatilindeki tüm fotoğraflarıyla kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmiyor.

Pussycat Dolls grubunun 42 yaşındaki şarkıcısı, yılan desenli bikinisiyle deniz kenarında çekildiği fotoğraflarda oldukça göz alıcı görünüyor.

NİCOLE SCHERZİNGER HAKKINDA

Şarkıcı fotoğraflarını "Bugün resmi olarak Nicole Scherzinger Günü" notuyla paylaştı.

Nicole Scherzinger, erkek arkadaşı Thom Evans’ın 36’ncı doğum gününü kutlamak için Hawaii tatiline çıktı. 2019 yılında The X Factor: Celebrity programında tanışan çift, o yıldan beri birlikte.

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