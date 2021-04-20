Nicole Scherzinger, Hawaii tatilinin tadını çıkarıyor

Nicole Scherzinger, Hawaii tatilindeki tüm fotoğraflarıyla kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmiyor.

Pussycat Dolls grubunun 42 yaşındaki şarkıcısı, yılan desenli bikinisiyle deniz kenarında çekildiği fotoğraflarda oldukça göz alıcı görünüyor.

NİCOLE SCHERZİNGER HAKKINDA

Şarkıcı fotoğraflarını "Bugün resmi olarak Nicole Scherzinger Günü" notuyla paylaştı.

Nicole Scherzinger, erkek arkadaşı Thom Evans’ın 36’ncı doğum gününü kutlamak için Hawaii tatiline çıktı. 2019 yılında The X Factor: Celebrity programında tanışan çift, o yıldan beri birlikte.

