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Nicolo Zaniolo için çok sürpriz gelişme! Sıraya girdiler, paylaşılamıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.06.2024 12:10
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Bonservisi Galatasaray'da bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ederken, şimdi de Atalanta'nın devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo için çok sürpriz gelişme! Sıraya girdiler, paylaşılamıyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği ancak beklentilerin uzağında kalan ve Sarı-Kırmızılılar'a döneceği konuşulan Zaniolo için yeni gelişmeler yaşanıyor.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

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Sakatlığı sebebiyle EURO 2024'ü kaçıran İtalyan yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda piyasa yapma şansını da kaybederken, Villarreal'in peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncu İtalya'ya dönmek istiyor.

ATALANTA DA DEVREDE

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Fiorentina'nın yakın takipte olduğu Zaniolo için Atalanta da devreye girdiği öğrenildi.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

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İtalyan ekibinin, önce sarı-kırmızılı kulüple ardından ise İtalyan yıldızla görüşmelere başlaması bekleniyor. 2027 yılında kadar kontratı bulunan Zaniolo için Galatasaray, 25 milyon euro'dan pazarlık görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.

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