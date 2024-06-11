Nicolo Zaniolo için çok sürpriz gelişme! Sıraya girdiler, paylaşılamıyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği ancak beklentilerin uzağında kalan ve Sarı-Kırmızılılar'a döneceği konuşulan Zaniolo için yeni gelişmeler yaşanıyor.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Sakatlığı sebebiyle EURO 2024'ü kaçıran İtalyan yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda piyasa yapma şansını da kaybederken, Villarreal'in peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncu İtalya'ya dönmek istiyor.

ATALANTA DA DEVREDE

Fiorentina'nın yakın takipte olduğu Zaniolo için Atalanta da devreye girdiği öğrenildi.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin, önce sarı-kırmızılı kulüple ardından ise İtalyan yıldızla görüşmelere başlaması bekleniyor. 2027 yılında kadar kontratı bulunan Zaniolo için Galatasaray, 25 milyon euro'dan pazarlık görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.





