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Nicolo Zaniolo'nun menajerinden Milan açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı... "Bu konuya girmek istemiyorum"

26.06.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için Sarı-Kırmızılılar'a teklifler gelmeye devam ederken, oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo'nun menajerinden Milan açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı... "Bu konuya girmek istemiyorum"
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da transfer temasları hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılı ekipteki geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden Nicolo Zaniolo için menajerinden transfer açıklaması geldi.

"TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR"

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İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vigorelli yaptığı açıklamada "Zaniolo Türkiye'ye hemen uyum sağladı. Onu burada, ligimizde görememek çok üzücü. Tatilini yapıyor ve ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Transfer dönemi uzun, bakalım ne olacak. Biz Türkiye'de iyiyiz, teklifler gelirse değerlendirilir. Galatasaray'la bir görüşme olduğu ortaya çıktı ama bu doğru değil. Şimdi hazırlıklara odaklandık" dedi.

"BU KONUYA GİRMEK İSTEMİYORUM"

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Vigorelli, Milan konusunda gelen soruya ise, "Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet ama bu konuya girmek istemiyorum" diye cevap verdi.


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