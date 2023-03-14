Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesindeki özel madde aktif oldu! Galatasaray yeni bir ödeme yapacak...

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo mutluluğu yaşanıyor. Dünya futbolunun gelecekteki en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Nicolo Zaniolo'nun sarı-kırmızılılara transferi Avrupa basınında da yankı bulmuştu. Yıldız oyuncunun oynadığı maçlardaki performansı ise herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Çıktığı ilk resmi maçta golle buluşan yıldız oyuncunun sözleşmesindeki özel bir madde aktif hale geldi.

KASIMPAŞA MAÇINI KAZANDIRDI

Galatasaray'ın son oynadığı Kasımpaşa maçına ikinci yarıda girip gol atan Nicolo Zaniolo, takımına 3 puanı getirmişti. Attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla büyük mutluluk yaşayan Nicolo Zaniolo'nun o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

1.5 MİLYON EURO DAHA ÖDENECEK

Zaniolo'nun ilk resmi maçında gol atmasıyla sözleşmesindeki özel madde aktif hale geldi. Galatasaray, Roma'ya 1.5 milyon euro bonus ödeyecek. (SABAH)



