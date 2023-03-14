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Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesindeki özel madde aktif oldu! Galatasaray yeni bir ödeme yapacak...

14.03.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun gösterdiği performans sonrası yıldız oyuncunun sözleşmesinde yer alan özel madde aktif oldu. Roma'dan 15 milyon euro bedelle sarı-kırmızılılara transfer olan Nicolo Zaniolo, ilk resmi maçında gol atınca yeni bir ödeme planı ortaya çıktı.

Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesindeki özel madde aktif oldu! Galatasaray yeni bir ödeme yapacak...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo mutluluğu yaşanıyor. Dünya futbolunun gelecekteki en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Nicolo Zaniolo'nun sarı-kırmızılılara transferi Avrupa basınında da yankı bulmuştu. Yıldız oyuncunun oynadığı maçlardaki performansı ise herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Çıktığı ilk resmi maçta golle buluşan yıldız oyuncunun sözleşmesindeki özel bir madde aktif hale geldi.

KASIMPAŞA MAÇINI KAZANDIRDI

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Galatasaray'ın son oynadığı Kasımpaşa maçına ikinci yarıda girip gol atan Nicolo Zaniolo, takımına 3 puanı getirmişti. Attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla büyük mutluluk yaşayan Nicolo Zaniolo'nun o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

1.5 MİLYON EURO DAHA ÖDENECEK

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Zaniolo'nun ilk resmi maçında gol atmasıyla sözleşmesindeki özel madde aktif hale geldi. Galatasaray, Roma'ya 1.5 milyon euro bonus ödeyecek. (SABAH)


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