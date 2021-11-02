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Niğde Anadolu FK, arma değişikliği için TFF'ye başvurdu

02.11.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Niğde Anadolu FK'nın Galatasaray bünyesine geçmesi sonrası arma değişikliği için TFF'ye başvuruldu.

Niğde Anadolu FK, arma değişikliği için TFF'ye başvurdu

Galatasaray, pilot takımı için Altınordu bünyesinde bulunan TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile anlaşma sağladı.

TFF 2. LİG'DE MÜCADELE EDİYOR

Galatasaray başkanı Burak Elmas'ın seçim döneminde vaadettiği projelerden biri olan 1481 Futbol Grubu'nun, bir şirket olarak halen Galatasaray'da yöneticilik yapan Ural Aküzüm'ün de içinde olduğu Galatasaraylı işadamları tarafından kurulduğu öğrenildi. Şirketin ilk yatırımı ise Altınordu Spor Kulübü'nden %100 hissesini satın aldığı Niğde Anadolu FK AŞ oldu. Anonim şirket statüsünde olan Niğdespor halen TFF. 2. Lig B Grubu'nda mücadele ediyor. Türkiye'deki 78 profesyonel futbol kulübünden biri olan Niğdespor müsabakalarını Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki stadyumda yapıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ural Aküzüm başkan olduktan sonra renk ve logo değişimi için TFF'ye müracaat edildiği öğrenildi. Niğde Anadolu'nun teknik direktör Erman Güraçar ile yolları geçen hafta ayırdıktan sonra Fatih Terim'in onayıyla Galatasaray altyapısında teknik direktörlük yapan Ceyhun Müderrisoğlu ile anlaştı öğrenildi. Müderrisoğlu 11 yıldır Florya'da görev yapıyor, Ozan Kabak, Mustafa Kapı, Yunus Akgün gibi altyapı oyuncularını yetiştiren hoca olmasıyla tanınıyor.

SEÇİM KAMPANYASINDA YER ALIYORDU

Burak Elmas ve ekibinin seçim kampanyasında bahsettiği City Football Group modelini örnek alan 1481 Futbol Grubu'nun Türkiye, Avrupa ve Afrka bölgesinde başka yatırımlar yapacağı ve Galatasaray'a hizmet edecek bir profesyonel futbol ağı kurmayı hedeflediği öğrenildi. Canaydın döneminde Beylerbeyispor'la pilot takım tecrübesini yaşayan Galatasaray, Adnan Polat döneminde şirket statüsündeki takımı ücretsiz biçimde elden çıkarmıştı.

YENİ LOGO

Kulübün yeni logosu TFF'ye gönderildi. Onay bekleniyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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