Niğde'de 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonda 1 milyon 425 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.
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