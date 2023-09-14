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Niğde'de 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi

14.09.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de bir kamyonda 1 milyon 425 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Niğde makaron

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