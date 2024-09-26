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Nigel Hayes-Davis, Ermenistan'daki paylaşımının ardından açıklama yaptı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.09.2024 21:26
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Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, Ermenistan seyahatinde sözde soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı bir paylaşımın ardından "Türkiye'ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim." açıklamasını yaptı.

Nigel Hayes-Davis, Ermenistan'daki paylaşımının ardından açıklama yaptı!

Hayes-Davis, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan sözde soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı bir paylaşımını, sarı-lacivertli yetkililerin, konunun hassasiyetini kendisine bildirmesinin ardından kaldırdı.

"HİÇBİR SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMEYECEĞİMİ BELİRTMEK İSTERİM"

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ABD'li basketbolcu, paylaşımını kaldırmasının ardından bir açıklama yayımlayarak, "Ermenistan ve Türkiye'yle ilgili paylaşım yaptığım konunun çok hassas olduğunu, yaptığım paylaşımın ardından öğrenmiş bulundum. Her ne kadar öğrenmeye çalışsam da her şeyi bilmiyorum. Türkiye'nin bana kişisel ve profesyonel olarak sunduğu her şeye duyduğum takdir ve saygıdan dolayı, Türkiye'ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kendisini tanıyanların, söylediklerinde samimi olduğunu bildiğini de aktaran Hayes-Davis, şunları kaydetti:

"Beni şahsen tanıyan ve bu konu hakkında benimle konuşanlar söylediklerimin doğru ve içten olduğunu bilecektir. Ben Türk değilim, bu yüzden bu konunun Türk olanlar için taşıdığı ağırlığı anlayamamıştım. Umarım bu söylediklerim, eylemlerim ve daha da önemlisi karakterim hakkındaki yanlış anlamaları veya yanlış yorumları ortadan kaldırır. Bu durumdan ötürü kırılan herkese belirtmek isterim ki maksadım bu değildi."

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan soykırım Sözde ermeni soykırımı
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