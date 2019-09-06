Nightmare Alley’in kadrosu şekilleniyor

İlk defa 1947 yılında aynı adlı romandan televizyona uyarlanan Nightmare Alley, bu sefer Guillermo Del Toro vizyonuyla beyaz perdeye uyarlanıyor. Oscar ödüllü Guillermo Del Toro, filmin hem yönetmenliğini hem senaristliğini hem de yapımcılığını üstlenecek.

Suç ve gerilimin bir arada olduğu filmin kesinleşmiş oyuncu kadrosunda Bradley Cooper, Cate Blanchett ve Rooney Mara. Ayrıca henüz kesin olmasa da Willem Dafoe, Michael Shannon, Ron Perlman, Toni Collette ve Richard Jenkins gibi büyük isimlerin de filmde rol alacağı konuşuluyor.

Nightmare Alley, Bradley Cooper tarafından hayat verilecek bir dolandırıcının öyküsü etrafında şekillenecek: Dolandırıcı Stanton ‘Stan’ Carlisle, yöntemlerini çok daha etkili kılmak ve insanları tuzağına daha kolay çekebilmek amacıyla bir psikiyatrla iş birliği yapmaktadır; ancak bir zaman sonra işler istendiği gibi gitmez. Film için kesinleşmiş bir prodüksiyon takvimi henüz açıklanmadı.



