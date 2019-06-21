Nihal Candan cesur pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!

Sivri dilli açıklamalarıyla katıldığı moda programında ünlenen Nihal Candan, cesur mayokinili fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı.

"İĞNE BATIRSAM PATLAYACAK GİBİSİN"

Sosyal medya hesabından cüretkar mayokinisiyle poz veren Nihal Candan'ın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Nihal Candan'ın fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Geçirdiğin estetik operasyonları sonucu gerçekten olağanüstü bir güzelliğe kavuştun." dedi. Başka bir takipçisi ise Nihal Candan'ı eleştirerek, "Her yerin estetik iğne batırsam patlayacak gibisin." yorumunu yaptı.

SİLİKONLARINI YENİLEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Instagram hesabına göğüs dekolteli pozlarını yerleştiren Nihal Candan, silikon taktırdı iddialarını yeniden ateşlemişti. Bir takipçisi de bunu dile getirip fotoğrafın altına "Silikonlarımı yeni yaptırdım pozu" diye yazmıştı.





