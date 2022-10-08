Nihal Candan dantelli geceliğiyle dans ettiği anları paylaştı! ''Ciddi bir kız olmam lazım...''

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen fenomen Nihal Candan, 800 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Nihal Candan, bu defa gecelikli dans videosuyla dikkatleri üzerine topladı. İş görüşmesine gideceğini söyleyen Nihal Candan, ''Bugün ciddi bir kız olmam lazım'' dedi.

Botoksun içeriğindeki maddelere alerjisi olduğunu söyleyen Nihal Candan, gözlerini nasıl çekik gösterdiğinin sırrını da takipçileriyle paylaştı.

Göz bandı kullandığını dile getiren Candan, ''Herkes botoks yaptım sanıyor'' dedi.

Doçent bir babanın kızı olan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde Hukuk fakültesinden mezun olmuştu.

Nihal Candan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile anıldı. Aslı Enver ve Murat Boz aşkını bitiren ismin Nihal Candan olduğu iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Öte yandan Nihal Candan, duş paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.



