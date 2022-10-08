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Nihal Candan dantelli geceliğiyle dans ettiği anları paylaştı! ''Ciddi bir kız olmam lazım...''

08.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin aleminin en çok konuşulan fenomenleri arasında yer alan Nihal Candan, Instagram hesabından geceliğiyle dans ettiği anları paylaştı.

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen fenomen Nihal Candan, 800 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Nihal Candan, bu defa gecelikli dans videosuyla dikkatleri üzerine topladı. İş görüşmesine gideceğini söyleyen Nihal Candan, ''Bugün ciddi bir kız olmam lazım'' dedi.

Nihal Candan geceliğiyle dans ettiği anları paylaştı! ''Ciddi bir kız olmam lazım...''

Botoksun içeriğindeki maddelere alerjisi olduğunu söyleyen Nihal Candan, gözlerini nasıl çekik gösterdiğinin sırrını da takipçileriyle paylaştı.

Nihal Candan dantelli geceliğiyle dans ettiği anları paylaştı! ''Ciddi bir kız olmam lazım...''

Göz bandı kullandığını dile getiren Candan, ''Herkes botoks yaptım sanıyor'' dedi.

Nihal Candan dantelli geceliğiyle dans ettiği anları paylaştı! ''Ciddi bir kız olmam lazım...''

Doçent bir babanın kızı olan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde Hukuk fakültesinden mezun olmuştu.

Nihal Candan dantelli geceliğiyle dans ettiği anları paylaştı! ''Ciddi bir kız olmam lazım...''

Nihal Candan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile anıldı. Aslı Enver ve Murat Boz aşkını bitiren ismin Nihal Candan olduğu iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Nihal Candan dantelli geceliğiyle dans ettiği anları paylaştı! ''Ciddi bir kız olmam lazım...''

Öte yandan Nihal Candan, duş paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Nihal Candan dantelli geceliğiyle dans ettiği anları paylaştı! ''Ciddi bir kız olmam lazım...''

Nihal Candan dantelli geceliğiyle dans ettiği anları paylaştı! ''Ciddi bir kız olmam lazım...''


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