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Nihal Candan derin göğüs dekoltesiyle tezgaha uzanıp poz verdi! Yorum yağdı: "Yeme de yanında yat"

20.07.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz senelerde ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim programı ile şöhrete kavuşan Nihal Candan, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak mayosuyla verdiği pozla konuşulan isim, bu kez tezgaha çıkarak verdiği pozla olay oldu.

Nihal Candan derin göğüs dekoltesiyle tezgaha uzanıp poz verdi! Yorum yağdı: "Yeme de yanında yat"

Geçtiğimiz senelerde yayınlanan İşte Benim Stilim ile şöhrete kavuşan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Verdiği pozlarla gündem olmayı sürdüren Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde mayosuyla verdiği ayna pozuyla olay olmuştu.

NİHAL CANDAN TEZGAHA ÇIKARAK POZ VERDİ!

Yaptığı paylaşımlarla sıkça kendinden söz ettiren Nihal Candan, Instagram hesabında 1 milyona yakın takipçiye sahip.

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Ünlü isim, önceki günlerde turuncu renkli mayosu ve taytlı spor paylaşımlarıyla olay olmuştu.

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Candan, bu kez tezgaha uzanarak çekildiği göğüs dekolteli bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

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Kıyafeti ve fitliğiyle dikkat çeken isimn paylaşımına pek çok beğeni ve yorum gelirken, bir takipçisinin ise "Yeme de yanında yat" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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İşte Nihal Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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