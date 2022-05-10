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  4. Nihal Candan'ın tatil pozları olay oldu! Sütyensiz giyip eliyle kapadı

Nihal Candan'ın tatil pozları olay oldu! Sütyensiz giyip eliyle kapadı

10.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmasında yarışmacı olarak tanınan ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Nihal Candan kendi gibi yarışmalardan ünlü kardeşi Bahar Candan ile tatile çıktı. Sütyensiz pozlarını üst üste paylaşan Nihal Candan göğsünü neredeyse açıkta bırakan bir elbisesiyle de zor anlar yaşadı.

Nihal Candan'ın tatil pozları olay oldu! Sütyensiz giyip eliyle kapadı

Nihal Candan yaptığı paylaşımlarla sınırları zorluyor. İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmasında yarışmacı olarak tanınan Candan kardeşi Bahar Candan ile tekne tatiline çıktı. Tatilden her anlarını paylaşan kardeşlerden Nihal Candan beyaz bluzunu sütyensiz giyip arka arkaya paylaşımlar yapınca olay oldu.

Nihal Candan bununla da kalmadı ardından göğüslerinin yarısını açıkta bırakan dekolteli bir elbise giydi. Ancak elbisesiyle zor anlar yaşayan Candan zaman zaman eliyle göğüslerini kapamak zorunda kaldı.

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Cesur elbisesiyle pozlar veren Nihal Candan'a "Göğsün görünüyor", "Göze sokmaya gerek var mı?" yorumları yağdı.

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Bahar Candan Nihal Candan
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