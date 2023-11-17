Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin sorgularında dikkat çeken detaylar! Çete lideri Onur Apaydın'ın görüntüsü de ortaya çıktı

Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para toplayarak birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı. 2020’ye dayanan bu soruşturmanın üçüncü ayağında gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan kardeşler tutuklandı. Dün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen ve tutuklanan Candan kardeşlerin savcılık soruşturmasının detayları ortaya çıktı.

'GERÇEK ADINI BİLMİYORDUK'

Habertürk'ün haberine göre Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nda ifadeleri alınıp mahkemeye tutuklanma talebiyle gönderilen Candan kardeşlere 3 Mayıs’ta tutuklanan çete lideri Onur Apaydın bağlantısı soruldu.

Bahar Candan “Ablamdan ayrıldıktan sonra bilinen restoranlarda, Etiler'deki bilinen mekanlarda bir araya geldik. Şahıslarla bir kere yemek yemiş olabiliriz, onun dışında hiçbir bağlantımız yok. Birkaç yıldır ben bu telefonumu kullanıyorum. Biz Onur Apaydın'ı Kaan diye biliyorduk. Gerçek adını bilmiyorduk. Kendisini de bir yıldır tanırım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Nihal Candan da Onur Apaydın’ı Kaan Hamzaoğlu olarak tanıdığını, kendisiyle ayrıldıktan sonra gece kulübünde sadece karşılaştıklarını söyledi. Çete olduklarını bilmediklerini ve onlarla bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

DOKTOR VE GECE KULÜBÜ SAHİBİ SORULDU

Sorulan sorular arasında, ismi Onur Apaydın ile bağlantılı çıkan ünlü isimlerin kadın doktoru Refik Ersin E. de vardı. Candan kardeşler ‘Refik Ersin E.’yi tanıyor musunuz?’ sorusuna, tanımadıklarını ve doktorla da herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

Sorulan sorular arasında Etiler’de bulunan gece kulübünün sahibinin ismi de yer aldı. Soruşturmada Candan kardeşlere ‘İ.O.'yu tanıyor musunuz?’ denildi. Candan kardeşler, İ.O’nun Etiler’deki gece kulübünün sahibi olduğu için tanıdıklarını iddia etti. Candan kardeşler “O gece kulübüne bir tek biz gitmiyoruz. Birçok ünlü isim gidiyor. Biz de o mekana gittiğimiz için mekan sahibini tanıyoruz” dedi.

2021’DE İHRAÇ EDİLMİŞ

2020’de başlanan soruşturma, 3 Mayıs 2023’te düzenlenen operasyonla devam etti. Çetenin lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın'nın, eski polis memuru olduğu ortaya çıktı. Karıştığı adli bir suçtan dolayı 2021’de ihraç edilen Onur Apaydın, tutuklu bulunuyor.

TUTUKLANMANIN DETAYLARI

Mahkemede dinlenen Candan kardeşler serbest bırakılmayı talep etti. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Candan kardeşler suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkeme başkanı tutuklama kararını şöyle bildirdi:

“Dosyada şüphelilerin ifadeleri, müştekilerin beyanları, dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler, tanık beyanlarının bulunması, dosyada delillerin tamamen toplanmamış olması dikkate alındığında, isnat olunan eyleme yasada, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, katalog suçlardan olması nedeniyle, adli kontrol tedbirleri ile yeterli etkili hukuksal denetim sağlamayacağı değerlendirilerek tutuklanmalarına karar verildi."

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklanmasıyla son bulan soruşturmayla ismi gündemde yer alan çete lideri Onur Apaydın’ın gözaltı görüntüsü de ortaya çıktı. 3 Mayıs 2023 günü gözaltına alınan ve Nihal Candan’ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Apaydın, 5 kişilik çetesiyle adliyeye götürüldüğü görüldü.









