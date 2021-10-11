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Nihal Yalçın'a destek veren Ceren Moray'dan Tamer Karadağlı'ya tepki

11.10.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim ederken sergilediği tavır sosyal medyada tepki çekmişti. Karadağlı'nın yaptığı açıklamalarının ardından iyice kızışan olayın yankıları sürerken bir tepki de oyuncu Ceren Moray'dan geldi.

Nihal Yalçın'a destek veren Ceren Moray'dan Tamer Karadağlı'ya tepki

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın’la Tamer Karadağlı arasında yaşanan kriz sosyal medyanın gündemine oturdu.

Karadağlı'nın ödül töreninde sergilediği tavra ve açıklamalarına oyuncu Ceren Moray'dan da tepki geldi.

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Moray, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi:

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"Sanatsal hiçbir başarısı olmamasının yanı sıra, 'merhaba' dediği anda; vasatlığını sahiplenmek yerine, onu örtmek için en primitif reflekslerle 'ama o terörörö' milliyetçiliği kasıp, magazin magazin dolaşarak bir kadının başını belaya soktuğundan emin olana kadar rahatlamayacak insanlar olduğunu anladığımız tiplere, ülkedeki en önemli sinema ödül törenlerinden birinde ödül verdirmek, bu tipleri itinayla var etmeye çalışmak da sadece bu toprakların işi. Her şey muazzam bir şekilde bu kadar mı yanlış olur, bu kadar olur."

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Anahtar Kelimeler:
Ceren Moray Tamer Karadağlı
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