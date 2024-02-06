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  4. Nihat Altınkaya diskalifiye mi oldu? Nihat Altınkaya hastane odasında paylaştı: Tekrar aynı yerden koptu

Nihat Altınkaya diskalifiye mi oldu? Nihat Altınkaya hastane odasında paylaştı: Tekrar aynı yerden koptu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.02.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star kadrosuna geç dahil olan Nihat Altınkaya, sakatlanarak ilk günden İstanbul'a döndü. Apar topar ülkeye dönen Nihat Altınkaya diskalifiye mi oldu merak edilirken yarışmacıdan açıklama geldi. Nihat Altınkaya aşil tendonunun yeniden koptuğunu söyledi.

Survivor All Star 24. bölümünde mavi takımdan yarışmaya katılan Nihat Altınkaya, ilk mücadelesine kırmızı takımdan Sercan Yıldırım ile çıkmıştı. Parkurun son bölümünde bir anda kendisini yere bırakan Nihat Altınkaya ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Sakatlığı nükseden Nihat Altınkaya apar topar İstanbul'a getirildi. Nihat Altınkaya diskalifiye mi oldu merak ediliyordu. Survivor Nihat hastane odasından paylaşım yaptı.

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TEKRAR AMELİYAT OLACAK

Nihat Altınkaya "Aşil tendonun tekrar koptuğu anlaşıldı ve İstanbul'dayım şu anda. Tekrar ameliyat olacağım 3 ay önce aynı ameliyatı olmuştum tekrar aynı yerden koptu. Umarım en kısa zamanda toparlanırım" dedi.

Acun Ilıcalı açıklamasında" Arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi. İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi" demişti.

Nihat Altınkaya'nın yarışmaya dönüp dönemeyeceğini dair bir açıklama yapılmadı.

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