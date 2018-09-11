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Nihat Doğan ateş püskürdü: Nihat Doğan bu toplumun simgesidir

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Nihat Doğan canlı yayında olay açıklamalar yaptı. Nihat Doğan kendisiyle uğraşılmasının sebebi olarak 17-25 Aralık'ı gösterdi

Nihat Doğan ateş püskürdü: Nihat Doğan bu toplumun simgesidir

İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan türkücü Nihat Doğan, “Gerek 15 Temmuz’da, 17-25 Aralık’ta demokrasinin ve milletin yanında durduğumuz için Nihat Doğan çok önemli bir simgedir. Nihat Doğan’a yıllarca saldırılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de budur” dedi.

11 ve 16 yaşlarındaki iki kızın ailesi, Doğan’ın çocukları evine davet ederek harçlık vermek istediğini iddia etti. Doğan da dün polis merkezinde ifade verdi. Doğan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doğan, Beyaz TV’de yayınlanan ve yorumcusu olduğu ‘Söylemezsem Olmaz’ programında konuştu.

nihat-dogan-soylemezsem-olmaz

“Sadece ifademe başvurdular” diyerek gözaltına alınmadığını söyleyen Doğan, “Gayri milli medya ve sosyal medyadaki kırıntıları, uzantıları bir haber üzerinden hemen büyük bir linç kampanyasına dönüştürdüler işi. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Gözaltı mözaltı böyle şeyler yok. Konu zaten yargıya aksetmiş durumda. Ama şunu söylemek gerekirse bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Gerekli görülürse önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapıp konuya açıklık getiririz” dedi.

'NİHAT DOĞAN BU TOPLUMUN SİMGESİDİR'

Doğan, şöyle devam etti: “Milli bir adam istemezler, özellikle Türkiye’nin bölünmesi noktasında verilen yoğun bir saldırı devam eder ve gün geçtikte artarken, bizim de özellikle toplum refleksini dinamikleme noktasında çok önemli direniş hatlarından olduğumuzu herkes biliyor.

Gerek 15 Temmuz’da, 17-25 Aralık’ta, her şeyde, demokrasinin ve milletin yanında durduğumuz için ve milleti de tetiklediğimiz için, mazlumların, fakirin, fukaranın, garibin, çoluğun çocuğun yanında durduğumuz için Nihat Doğan çok önemli bir simgedir. Nihat Doğan’a yıllarca saldırılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de budur. Nihat Doğan’ı yok ederlerse, diğer direniş hatlarını yok etmek kolaydır. Nihat Doğan bir misyondur, Anadolu’nun misyonudur, Anadolu insanıdır. Edirne’den Hakkari’ye kadar Nihat Doğan bu toplumun simgesidir.”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
başı sıkışan feto diyor. dünyaya bak.
bu adam harbi kilinik vaka
bu adama bu toplum ne zaman dur diyecek merak ediyorum. savcilari göreve davet ediyorum.
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