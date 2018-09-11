Nihat Doğan ateş püskürdü: Nihat Doğan bu toplumun simgesidir

İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan türkücü Nihat Doğan, “Gerek 15 Temmuz’da, 17-25 Aralık’ta demokrasinin ve milletin yanında durduğumuz için Nihat Doğan çok önemli bir simgedir. Nihat Doğan’a yıllarca saldırılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de budur” dedi.

11 ve 16 yaşlarındaki iki kızın ailesi, Doğan’ın çocukları evine davet ederek harçlık vermek istediğini iddia etti. Doğan da dün polis merkezinde ifade verdi. Doğan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doğan, Beyaz TV’de yayınlanan ve yorumcusu olduğu ‘Söylemezsem Olmaz’ programında konuştu.

“Sadece ifademe başvurdular” diyerek gözaltına alınmadığını söyleyen Doğan, “Gayri milli medya ve sosyal medyadaki kırıntıları, uzantıları bir haber üzerinden hemen büyük bir linç kampanyasına dönüştürdüler işi. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Gözaltı mözaltı böyle şeyler yok. Konu zaten yargıya aksetmiş durumda. Ama şunu söylemek gerekirse bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Gerekli görülürse önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapıp konuya açıklık getiririz” dedi.