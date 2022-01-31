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Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılmıştı! Seren Serengil "Doktoru yasakladı" dedi

31.01.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından yıkıldı. Eşinin ölümünü kabullenemeyen sunucu Ece Erken'in yakın arkadaşı Seren Serengil canlı yayında "O kadar ilaç içiyor ki kendine gelmemek için uyanmak istemiyor" dedi.

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılmıştı! Seren Serengil "Doktoru yasakladı" dedi

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası dünyası başına yıkılan Ece Erken "Keşke ben ölseydim" diyerek yaşadığı üzüntüyü dışa vurmuştu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken evinde taziyeleri kabul ederken kendisini Seren Serengil de ziyaret etti. Seren Serengil canlı yayında Ece Erken ile ilgili detayları anlattı.

Seren Serengil açıklamasında "O kadar ilaç içiyor ki kendine gelmemek için uyanmak istemiyor. Doktoru uyurken kalbi durabilir diyerek yasakladı. Uyanmak istemiyor hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Alişan ve Demet Akalın vardı duasında. O elindeki fotoğraf hiç düşmüyor" dedi.

Ece Erken ağlayarak anlattı! "Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"Ece Erken ağlayarak anlattı! "Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"

Serengil konuşmasının devamında "Ece'nin bunu kolay atlatabilmesi kolay değil. Gördü izledi. Allah sabır versin" yorumunda bulundu.


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Ece Erken Seren Serengil
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