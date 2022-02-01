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Nihat Doğan'dan tepki çeken bir Ece Erken açıklaması daha! "Benan Hanım iki kere öldü"

01.02.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan eşi öldürülen Ece Erken'i hedef alan açıklamalarıyla tepki çekiyor. Nihat Doğan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'e "Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kocam bu yüzden öldürüldü de..." diyerek herkesi şoke etmişti. Nihat Doğan bir diğer açıklamasında ise "Benan hanım iki kere öldü" diyerek Erken'i kızdıracak sözler söyledi.

Nihat Doğan'dan tepki çeken bir Ece Erken açıklaması daha! "Benan Hanım iki kere öldü"

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Nihat Doğan tepki çeken açıklamalarda bulundu. Nihat Doğan açıklamasında "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece?" demişti.

Bu açıklamaların ardından Nihat Doğan'dan tepki çeken yeni açıklamalar geldi.

Nihat Doğan'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası olay sözler: Ece bırak top çevirmeyi...Nihat Doğan'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası olay sözler: Ece bırak top çevirmeyi...

ESKİ EŞ YORUMU ŞOKE ETTİ

Nihat Doğan bu sefer, Şafak Mahmutyazıcıoğu’ nun ilk eşini de konuya dahil etti. Doğan açıklamasında; "Benan Hanım iki kere öldü. Hem kocası elinden alındı. Hem de çocuklarının babasını toprağa verdi. Tabii ki Ece’nin acısını anlıyorum ve paylaşıyorum. Kocasının cenazesine sahip çıkışı, dik duruşu takdire şayan olsa da, Ece’nin geçmişte bir kadının canını yakması, kocasını elinden almak için yapmış olduğu bütün kötülükler de geçmişi temizlemez. Bazı kadınlar bazı erkeklere, bazı erkekler de bazı kadınlara çok iyi gelebilir, uğursuz da gelebilir" yorumunda bulundu.

Nihat Doğan'ın bu sözlerine sosyal medyada tepki geldi. Eşi ölen bir insanı Doğan'ın bu şekilde hedef alması eleştirilirken Doğan'ı destekleyenler de vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Ece Erken
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
nihat sen cok karakter yoksunu adamsın
Eski eşin yerinde olsam zerre kadar üzülmem beni başkası için bırakmış birine bu bir Ecenin de keşke ben ölseydim falan diyecek kadar üzüldüğünü hiç sanmam bu da iki neyse yeter bu kadar .
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar

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