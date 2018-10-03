MAGAZİN

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.10.2018 10:06 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, "Bir daha magazin programı yapmayacağım." dedi.

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan, kişisel Instagram hesabında yaptığı açıklamada "Topraktan geldik, toprağa gideceği, mesele çamurlaşmamak! Empati yapmak, kendini sorgulamak, hatalarınla yüzleşmek insanlaşmıştır, hatada yanlışta, ısrar ise şeytani bir fıtrattır. Bir daha asla magazin programı yapmayacağım" dedi.

Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yüzden de, Üzdüğüm kırdığım hakkına girdiğim vebalini ve ahını aldığım başta @gulben123 Olmak üzre tüm sanatçı arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Ha bu arada ben programı bırakırken koltuğuma göz diken insanların bana adamlık dersi vermesi hükümsüzdür. Kimseyle kavga etmek gibi bir derdim de yok. Rabbim hepimizin yolunu açık etsin hepimize bol kazançlar versin inşaallah."


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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan magazin programı instagram

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
en iyisini yapmış olursun kimsede senin yüzünü bir daha görmez.
bunu da adam yerine koyup ekrana cıkartıyorlar yazık
çamur değil çoktan b.. olmuştun
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