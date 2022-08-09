Nihat Doğan hayranı Arzu Doğan ile evlendi. Erol Köse sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Nihat Doğan aradığı aşkı İranlı hayranında bulduğunu belirtti. Peki Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan kimdir? Arzu Doğan Nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ayrıntılar haberimizde...

NİHAT DOĞAN'IN EŞİ ARZU DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan İranlıdır. Hakkında detayulı bilgi bulunmayan Arzu Doğan'ın üç aylık hamile olduğu öne sürülüyor.

Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları öğrenildi. Çift aile aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.

Öte yandan Nihat Doğan'ın gizli nikahını ifşa eden Erol Köse sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Güzellik merkezi sahibi olan Sevim Alan ile beraber olan Nihat Doğan önce Sevim ile ayrıldı sonra sahip olduğu şubeyi geri verdi sonra da benim de şahit olduğum Ataköy'deki nikahla hayranı İranlı Arzu ile evlendi. Gelin 3 aylık hamile iddiaları da ayrı bir sevinç yarattı nikahta."

