Nihat Doğan'ın karısı tarafından terk edildiği iddia ediliyordu! Paylaşım geldi

Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Doğan arasındaki ilişki iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Nihat Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan'ın Nihat Doğan'ı terk ederek İran'a gittiği iddia edildi.

Nihat Doğan, geçtiğimiz ağustos ayında bir yıldır aşk yaşadığı Arezoo Gharlar ile sessiz sedasız evlenmişti. Oğlunu kucağına almak için gün sayan 46 yaşındaki türkücüden iddiaları yalanlayan bir poz geldi.

"Eşi Arezoo Gharlar'ın evi terk edip İran'a döndüğü" haberleri üzerine sosyal medya hesabından eşi ile doktor kontrolüne giderken çekilikleri fotoğrafı yayınlayan Nihat Doğan, "Son kontroller, son 5 hafta. Duam belli duyan belli" mesajını yazdı.



