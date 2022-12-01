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Nihat Doğan'ın karısı tarafından terk edildiği iddia ediliyordu! Paylaşım geldi

01.12.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Candan ile Nihat Doğan hakkındaki iddialar sonrası türkücünün hamile eşi Arezoo Gharlar tarafından terk edildiği iddia ediliyordu. Hamile eşin ünlü türkücüyü terk ederek, memleketi İran'a gittiği ve çocuğunu orada doğurmak istediği iddia edilmişti. Söz konusu haberler sonrası paylaşım geldi.

Nihat Doğan'ın karısı tarafından terk edildiği iddia ediliyordu! Paylaşım geldi

Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Doğan arasındaki ilişki iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Nihat Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan'ın Nihat Doğan'ı terk ederek İran'a gittiği iddia edildi.

Nihat Doğan, geçtiğimiz ağustos ayında bir yıldır aşk yaşadığı Arezoo Gharlar ile sessiz sedasız evlenmişti. Oğlunu kucağına almak için gün sayan 46 yaşındaki türkücüden iddiaları yalanlayan bir poz geldi.

Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme... Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...

"Eşi Arezoo Gharlar'ın evi terk edip İran'a döndüğü" haberleri üzerine sosyal medya hesabından eşi ile doktor kontrolüne giderken çekilikleri fotoğrafı yayınlayan Nihat Doğan, "Son kontroller, son 5 hafta. Duam belli duyan belli" mesajını yazdı.

Ekran Alıntısı


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