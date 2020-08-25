Nihat Hatipoğlu kötü haberi duyurdu! 'Korona tanısı ile tedavi görüyorum'

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Daha önce sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede tedavisinin devam ettiğini ve sevenlerinden özel dua istediğini belirten Prof. Dr. Hatipoğlu koronavirüs olduğunu açıkladı.

Hatioğlu açıklamasında "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" dedi.