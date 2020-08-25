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  4. Nihat Hatipoğlu kötü haberi duyurdu! 'Korona tanısı ile tedavi görüyorum'

Nihat Hatipoğlu kötü haberi duyurdu! 'Korona tanısı ile tedavi görüyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 15:57 | Son Güncelleme

Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medyada koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu son dakika açıklaması yaptı ve koronavirüs olduğunu duyurdu.

Nihat Hatipoğlu kötü haberi duyurdu! 'Korona tanısı ile tedavi görüyorum'

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Daha önce sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede tedavisinin devam ettiğini ve sevenlerinden özel dua istediğini belirten Prof. Dr. Hatipoğlu koronavirüs olduğunu açıkladı.

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Hatioğlu açıklamasında "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" dedi.

ieieie

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
hadi hayırlısı gidicisin bari paraları bağışla bağış kurumlarına azcık sevaba gir
Allah bütün hastalara ve içerisinde de sizlere hayırlı şifalar versin rabbim, Allah yar ve yardımcınız olsun.
Hadi inşallah
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