Mynet Trend

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 02.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan sahur programında Nihat Hatipoğlu'na namaz sorusu soran Tıp öğrencisi sosyal medyaya damga vurmuştu. Ancak çok konuşulan sorunun geçen yılki programda sorulduğu ortaya çıktı. Söz konusu soruyu soran tıp öğrencisinin sosyal medyada fotoğrafı yayınlanan kadın olmadığı anlaşıldı.

ATV'de Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen sahur programında namaz sorusu iddiası sosyal medya üzerinde gündem oldu. Sosyal medya üzerinde yayılan fotoğrafın aslı ortaya çıktı.

"AMELİYATI BIRAKIP NAMAZ KILMAK SEVAP MI?"

Tıp Fakültesi öğrencisi tarafından Nihat Hatipoğlu 'na sahur programında sorulduğu belirtilen namaz sorusu sosyal medya üzerinde gündem oldu. Soruda Tıp öğrencisinin ameliyat yaparken namaz vakti girince ameliyatı bırakıp namaz kılmanın daha sevap olup olmadığını sordu.

nihat-hatipoglu-na-sorulan-namaz-sorusunun-asli-12111637_5687_m

GÖRÜNTÜNÜN ASLI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya üzerinde binlerce kişinin paylaşıp tepki gösterdiği sorunun aslı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Nihat Hatipoğlu programına katıldığı öğrenilen bu vatandaşın abdest ile ilgili normal bir soru sorduğu öğrenildi.

kiz

Art arda saldırdılar! Korkunç geceArt arda saldırdılar! Korkunç gece
Ünlü yönetmenler bir araya geldi!Ünlü yönetmenler bir araya geldi!
7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni!7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu ATV

En Çok Okunan Trend Haberler

Sultangazi'de iğrenç olay! Mahallelinin elinden polis zor aldı

Sultangazi'de iğrenç olay! Mahallelinin elinden polis zor aldı

24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu

24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı!

İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bizim Hikaye'de şok final! O isim öldü mü?

Bizim Hikaye'de şok final! O isim öldü mü?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerinden Bakan Ersoy’a iftar daveti

Ünlü yönetmenler bir araya geldi!

Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni

7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni!

Behzat Ç. yeni sezondan ilk kareler yayınlandı! Behzat Ç.'nin oyuncu kadrosunda kimler var?

Ünlü oyuncular Behzat Ç.'de buluştu! İşte ilk kareler

The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

DC'nin merakla beklenen Swamp Thing film fragmanı yayınlandı!

DC'nin merakla beklenen Swamp Thing film fragmanı yayınlandı!

47 Meters Down: Uncaged filmi fragmanı yayınlandı!

47 Meters Down: Uncaged filmi fragmanı yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.