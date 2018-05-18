Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

17 Mayıs'ta yayınlanan sahur programında anne ve oğlu merak ettikleri bir sorunun cevabını Nihat Hatipoğlu'ndan almak için Sultanahmet Meydanı'ndaydı. Genç oğluyla gelen anne, Hatipoğlu'na, "Peygamber Efendimizin saçları uzun olduğu için ben de oğlum Musa'nın 4 yıl boyunca saçlarını uzattım. Bu yüzden oğlum da, ben de günah işlemiş olabilir miyiz?" diye sordu.

"PEYGAMBERİMİZİN SAÇI BU KADAR UZUN OLMAMIŞTI"

Genç Musa'nın bir hayli uzun olan saçları ise gören izleyicileri ve Hatipoğlu'nu şaşırtacak haldeydi. Hatipoğlu meraklı anneye, "Biz gençleri küpeleri de olsa, dövmeleri de olsa, piercingleri de olsa seviyoruz. Onlar iyi niyetliler. Doğruyu yanlışı ayırdıkları gün en doğru neyse onu yaparlar. Sevgili Musa, evet Peygamberimizin saçı uzundu. Ama bu uzunluk kulak memesini pek geçmemiş, hiç bu kadar uzun olmamıştır.

"YETERİNCE UZATMIŞSIN SAÇLARINI, HEVESİNİ ALMIŞSINDIR"

Bence Musa yeterince uzatmışsın saçlarını, hevesini almışsındır. Sen en iyisi iyi bir berberde saçlarını kestir. Dini açıdan hiçbir engeli yok. Günah içinde değilsin. Sadece annen peygamberlerimizin saçı uzun dediği için uzattın. Fakat yeniden söylüyorum bu kadar uzun değildi saçları." diyerek cevap verdi.