MAGAZİN

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

Sahur programına gelen anne-oğlu Nihat Hatipoğlu'na, "Peygamberimizin saçları uzun olduğu için ben de 4 yıl boyunca oğlumun saçlarını uzattım. Bu yüzden oğlum da, ben de günah işlemiş olabilir miyiz?" diye sordu.

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

17 Mayıs'ta yayınlanan sahur programında anne ve oğlu merak ettikleri bir sorunun cevabını Nihat Hatipoğlu'ndan almak için Sultanahmet Meydanı'ndaydı. Genç oğluyla gelen anne, Hatipoğlu'na, "Peygamber Efendimizin saçları uzun olduğu için ben de oğlum Musa'nın 4 yıl boyunca saçlarını uzattım. Bu yüzden oğlum da, ben de günah işlemiş olabilir miyiz?" diye sordu.

"PEYGAMBERİMİZİN SAÇI BU KADAR UZUN OLMAMIŞTI"

Genç Musa'nın bir hayli uzun olan saçları ise gören izleyicileri ve Hatipoğlu'nu şaşırtacak haldeydi. Hatipoğlu meraklı anneye, "Biz gençleri küpeleri de olsa, dövmeleri de olsa, piercingleri de olsa seviyoruz. Onlar iyi niyetliler. Doğruyu yanlışı ayırdıkları gün en doğru neyse onu yaparlar. Sevgili Musa, evet Peygamberimizin saçı uzundu. Ama bu uzunluk kulak memesini pek geçmemiş, hiç bu kadar uzun olmamıştır.

"YETERİNCE UZATMIŞSIN SAÇLARINI, HEVESİNİ ALMIŞSINDIR"

Bence Musa yeterince uzatmışsın saçlarını, hevesini almışsındır. Sen en iyisi iyi bir berberde saçlarını kestir. Dini açıdan hiçbir engeli yok. Günah içinde değilsin. Sadece annen peygamberlerimizin saçı uzun dediği için uzattın. Fakat yeniden söylüyorum bu kadar uzun değildi saçları." diyerek cevap verdi.

"SAÇLARIMI KESMESEM OLMAZ MI?"

Bu yanıtlar üzerine Musa, beni bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim ama saçlarımı kesmesem olmaz mı? Diyerek meydandaki tüm izleyicileri ve Hatipoğlu'nu güldürmeyi başardı. Çareyi halk oylamasına sunmakta bulan Hatipoğlu seyircilere, Musa saçını kessin mi? sorusunu yöneltti. Meydandaki seyircilerin çoğu kestirmesi yönünde el kaldırınca, dini açıdan önemi yok ama halkın bakış açısı da önemli bu şekilde uzun kullanmak istiyorsan en azından saçlarını topla diyerek Musa'ya öğüt verdi.

PARTNERKırmızı halının yıldızlarıKırmızı halının yıldızları
Alişan ve Buse Varol bebek mi bekliyor? Alişan ve Buse Varol bebek mi bekliyor?
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan hastanelik oldu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu ramazan

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

İlginizi Çekebilir

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Survivor'da Turabi ve Hakan Hatipoğlu arasında gizli anlaşma! Böyle itiraf etti

Survivor'da Turabi ve Hakan Hatipoğlu arasında gizli anlaşma! Böyle itiraf etti

Kaygısızlar'ın 'Burcu'sunun son halini görenler tanıyamadı

Kaygısızlar'ın 'Burcu'sunun son halini görenler tanıyamadı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cahil bir milletiz.Bilgi edinmeyi bilgiye ulaşmayı bilmiyoruz.
Diğer Haberler
Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş boşandı!

Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş boşandı!

İrem Derici kendisine ikizi kadar benzeyen Carmella'nın fotoğrafını paylaştı

İrem Derici kendisine ikizi kadar benzeyen Carmella'nın fotoğrafını paylaştı

Baba-oğul aynı sahnede

Baba-oğul aynı sahnede

Mert’e yakıştırmaları normal

Mert’e yakıştırmaları normal

Alişan ve Buse Varol bebek mi bekliyor?

Alişan ve Buse Varol bebek mi bekliyor?

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan hastanelik oldu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan hastanelik oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.