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Nihat Hatipoğlu'nun en zor yayını! Canlı yayında Acun'a hisleri olduğunu söyleyince...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 11.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Sahur programında seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, bir seyircinin Acun Ilıcalı'ya olan duygularını anlatınca ne cevap vereceğini bilemedi.

Akademisyen ve ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, dün gece ATV'de yayınlana sahur özel programında seyircilerin sorularını yanıtladı. Bir erkek seyircisinin televizyoncu Acun Ilıcalı'ya karşı duygularını anlatmasıyla Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi.

"ACUN'UN BENİ KALBİNDE HİSSETMESİ İÇİN NE YAPMALIYIM"

Hatioğlu'na soru sormak için mikrofonu alan genç adam, "Ben küçüklüğümden beri Türkiye'deki ünlü birini çok seviyorum. 10 yıldır bu programı izliyorum bu soru daha önce sorulmadı. Ona olan sevgimi ve onun için yaptıklarımı kalbinde hissetmesi için bir dua var mı? Bu kişi de Acun Ilıcalı'nın kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor." dedi.

"ALLAH ACUN'A YARDIM ETSİN"

Gelen soru karşısında birkaç saniye cevap veremeyen Hatipoğlu, "Allah Acun'a yardım etsin. Allah seni de hayırlı işlerle uğraşmanı nasip etsin. Delikanlımız, gencimiz, evladımız gönlünden geçeni söylüyor. Acun'u bir abi gibi seviyor." dedi.

Mikrofonu tekrar eline alan genç, bu sefer de Nihat Hatipoğlu'na sarılmak istedi. Seyircisinin kalbini kırmayan ilahiyatçı ise "Sonra sarılırız" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu ACUN ILICALI

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
seni oğlan seni
iyice cılkını çıkardılar bu programlar vasıtasıyla dinle alay ediyorlar
Hoca acuna onay vermeyince çocuk hocaya sarıyor ahahaha :D
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