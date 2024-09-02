Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızını milli takıma davet etti!

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası konuşan Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın yıldızını milli takıma davet etti.

"3'TE 3 İLE BAŞLAYAN BİR BEŞİKTAŞ VAR"

"2024-2025 sezonunda 3'te 3 ile başlayan bir Beşiktaş var. 6 resmi maç oynadın, biri Galatasaray'a karşı ve Süper Kupa'yı aldın. Lugano'ya karşı yenilmedin, Avrupa Ligi'ne kaldın. Beşiktaş için bu maçın daha tempolu oynaması bekleniliyordu ama Sivasspor rakibin ve işin defansını yapıp kontra atağa çıkmayı düşünen bir takım. Beşiktaş, 88. dakikaya kadar Immobile'nin penaltıdan attığı gol ile öndeydi ama Gedson öyle bir formdaki, idmanlar başlamadan gidip forvet antrenörü mü buldu yoksa gol vuruşu mu çalıştı bilmiyorum ama bu sezon 4. golünü attı Gedson"

"MİLLİ TAKIMIMIZDA OYNASIN"

"Rafa Silva gibi bir futbolcu Milli Takım'da oynamıyor nasıl bir havuz varsa Portekiz'de. Gelsin bizim Milli Takımımızda oynasın. Koy İspanya Milli Takımına oynar. Rafa Silva, keyif veren bir futbolcu. Her takımda oynasın, keyif verir"