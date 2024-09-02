SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızını milli takıma davet etti!

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızını milli takıma davet etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.09.2024 13:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Nihat Kahveci'nin milli takım sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızını milli takıma davet etti!

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası konuşan Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın yıldızını milli takıma davet etti.

"3'TE 3 İLE BAŞLAYAN BİR BEŞİKTAŞ VAR"

4a6cedec15334a8a8982374e089f52be

"2024-2025 sezonunda 3'te 3 ile başlayan bir Beşiktaş var. 6 resmi maç oynadın, biri Galatasaray'a karşı ve Süper Kupa'yı aldın. Lugano'ya karşı yenilmedin, Avrupa Ligi'ne kaldın. Beşiktaş için bu maçın daha tempolu oynaması bekleniliyordu ama Sivasspor rakibin ve işin defansını yapıp kontra atağa çıkmayı düşünen bir takım. Beşiktaş, 88. dakikaya kadar Immobile'nin penaltıdan attığı gol ile öndeydi ama Gedson öyle bir formdaki, idmanlar başlamadan gidip forvet antrenörü mü buldu yoksa gol vuruşu mu çalıştı bilmiyorum ama bu sezon 4. golünü attı Gedson"

"MİLLİ TAKIMIMIZDA OYNASIN"

eb8c29e4574e4a4ea2d66a2181f8b9a3

"Rafa Silva gibi bir futbolcu Milli Takım'da oynamıyor nasıl bir havuz varsa Portekiz'de. Gelsin bizim Milli Takımımızda oynasın. Koy İspanya Milli Takımına oynar. Rafa Silva, keyif veren bir futbolcu. Her takımda oynasın, keyif verir"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı!

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızını milli takıma davet etti!

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızını milli takıma davet etti!

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

''Üzerimde çok siyasi baskı var, sizinle çalışamayacağız..."

''Üzerimde çok siyasi baskı var, sizinle çalışamayacağız..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.