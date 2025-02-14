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Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! Galatasaray yenilgisi sonrası açtı ağzını, yumdu gözünü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2025 11:11
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AFAS Stadyumu’nda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından Nihat Kahveci, Galatasaraylı oyuncuları sert bir dille eleştirirken canlı yayında fena patladı.

Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! Galatasaray yenilgisi sonrası açtı ağzını, yumdu gözünü

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da eleştiri okları tüm takıma döndü. Tecrübeli yorumcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takıma yüklendi.

"BU KADAR KARIŞIKLIK HAYATIMDA GÖRMEDİM"

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Canlı yayında çılgına dönen Nihat Kahveci, "Sara yanına bir bakıyor, Kerem Demirbay. Bir bakıyor Kaan. Bir bakıyor Mertens, Berkan. Bu kadar karışıklık hayatımda görmedim. Resmen aşure yaptı bugün Okan Hoca. Benim kafam karıştı, oyuncu ne yapsın. Morata'yı kaleye, Muslera'yı forvete koymadın. Bugün bir bu eksikti Okan Hocam, bunu da beklerdim." dedi.

"NASIL YEMEYECEKSİN ONU BİLMİYORUM"

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Kahveci, "Bana UEFA Kupası final hedefini siz koydunuz. Dönüm noktası Dinamo Kiev maçı 3-1. Bitirecektin o maçı. Ne oldu maç 3-3. Bugün ne oldu? 4 tane yedin! Kiev'i yenip ilk 8'e girecekken nereye geldi? 3 atarsın da, nasıl yemeyeceksin onu bilmiyorum. Bu maç 10 kişi kaldı olayı değil. Zaten 11'e 11 iken de 2 gol yedi. Kaan da bu tecrübesizliği yapmamalı. Eleniyorsun. Yüzde 90 elendin. Bunu bana ne dedirtiyor biliyor musun? Yediği goller dedirtiyor. Olmaz. Avrupa'da bu kadar gol yiyerek belli bir noktaya belki gelirsin ama sonrası yok." ifadelerini kullandı.

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Nihat Kahveci galatasaray
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