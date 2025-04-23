Nihat Kahveci dayanamadı, canlı yayında patladı! Galatasaray'ın yıldızına sahip çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 5-1’lik skorla kazandı ve finale yükseldi. Maçın başında Abdülkerim Bardakcı ile Konyaspor taraftarı arasında yaşanan tartışmaya değinen Nihat Kahveci, Konyaspor taraftarını eleştirdi.

"KONYASPOR'UN PLAKASI 42 NUMARA VAR, SİZİ TEMSİL EDİYOR"

"Bu çocuk Konya'da elinden geleni yaptı. Konyaspor formasını iyi terlettiği için, başarılı olduğu için Galatasaray'a transfer oldu. Oradan Milli Takım'a yükseldi. Abdülkerim Bardakcı'nın formasında hala Konyaspor'un plakası 42 numara var, sizi temsil ediyor. Bu kadar şiddet, hakaret hak etmiyor. Sevindiyse de hak etmiyor, size gol attıysa da hak etmiyor."

"NEYMİŞ OLAY? SEVİNMİŞ! AŞALIM BUNLARI YA"

"Buraları aşalım, gözünüzü seveyim. Bence gurur duyun ya! Sokağa adını verin Abdülkerim Bardakcı'nın. Küfürü hak etmiyor bu çocuk. Çocuk galip gelmiş, finale çıkacak ama üzgün. 'Niye ben küfür yiyorum' diyor. Derdini anlatamıyor. Neymiş olay? Sevinmiş! Aşalım bunları ya."