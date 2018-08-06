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Nihat Kahveci Fikret Orman'a gönderdiği mesajları paylaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2018 09:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yazdıklarını sosyal medyada paylaştı.

Nihat Kahveci Fikret Orman'a gönderdiği mesajları paylaştı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yazdıklarını sosyal medyada paylaştı.

Kahveci’ye yaptığı paylaşımın ardından bazı Beşiktaş taraftarlarınca tepki gördü.

Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde ''Nihat bizden tefeci gibi para aldı'' ifadelerini kullanmıştı.

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş nihat kahveci fikret orman

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Tefecisin işte euro alacağına faiz işlettirene ne denir???
Gerçeklerin varsa konuşacan holigan bozuntusu... Tefeci olduğuna vere vere şimdi mi cevap veriyorsun tefeci :D
NE PARAGÖZ BİRİ ÇIKTIN NİHAT
Nihat efendi önce Türkçe yazmayı öğren!
Nihat sıvamışın oğlum ne gerek vardı.
Nihat’a Türkçe öğretmek lazim. Ne yazdığı anlaşılmıyor :)
Nihat çekmiş kafayı gecenin 12sinde başkana sarıyor.
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