Nihat Kahveci Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax galibiyieti sonrası Galatasaray'ı öve öve bitiremedi: Biz ne izledik ya?

Galatasaray’ın Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği tarihi maç sonrası Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı ekibe övgüler yağdırdı. “Biz ne izledik ya?” diyerek Aslan’ın Avrupa’daki özgüvenine vurgu yapan Kahveci, Osimhen için ise “Şampiyonlar Ligi’nde de haksız rekabet” ifadelerini kullandı. İşte detaylar....

Nihat Kahveci Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax galibiyieti sonrası Galatasaray'ı öve öve bitiremedi: Biz ne izledik ya?
Berker İşleyen

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax karşısında aldığı 3-0’lık tarihi galibiyet, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin performansına övgüler yağdırdı.

“BİZ NE İZLEDİK YA?”

Nihat Kahveci Galatasaray ın UEFA Şampiyonlar Ligi ndeki Ajax galibiyieti sonrası Galatasaray ı öve öve bitiremedi: Biz ne izledik ya? 1

Galatasaray’ın Amsterdam’daki oyununu büyülenmiş bir şekilde izlediğini ifade eden Kahveci, takımı “Şampiyonlar Ligi seviyesinde fark yaratan” bir noktaya koydu. Deneyimli yorumcu, “Biz ne izledik ya, biz ne izledik? Bu nasıl bir rahatlık? Şampiyonlar Ligi seviyesinde, Ajax deplasmanında rahat rahat Galatasaray'ın ne zaman gol atacağını beklemek ne kadar güzel bir şey.” sözleriyle Aslan’ın sahadaki özgüvenine dikkat çekti.

GALATASARAY SAHADA “ÇATIR ÇATIR”

Nihat Kahveci Galatasaray ın UEFA Şampiyonlar Ligi ndeki Ajax galibiyieti sonrası Galatasaray ı öve öve bitiremedi: Biz ne izledik ya? 2

Maçın sadece skorla değil, oyun gücüyle de kazanıldığını vurgulayan Kahveci, “İlk defa deplasmanda galip gelmiyoruz. Çatır çatır oynayarak, oyun gücünü sahaya yansıtarak kazanmak muhteşem bir duygu. Çok beğendim Galatasaray'ı.” ifadelerini kullandı. Eski milli futbolcuya göre Galatasaray, Avrupa arenasında artık “korkulan takım” kimliğini geri kazandı.

"OSIMHEN HAKSIZ REKABET"

Nihat Kahveci Galatasaray ın UEFA Şampiyonlar Ligi ndeki Ajax galibiyieti sonrası Galatasaray ı öve öve bitiremedi: Biz ne izledik ya? 3

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in performansı da Nihat Kahveci’nin övgülerinden nasibini aldı. “Victor Osimhen için Süper Lig'de haksız rekabet diyorduk, ilk seneden 40 gol attı ya! Avrupa'da üst üste 8 maçta gol attı ya bu adam! Şampiyonlar Ligi'nde de haksız rekabet.” sözleriyle yıldız forvetin Avrupa’daki etkisine vurgu yaptı.

"ELİNDE TUTABİLECEK Mİ?"

Nihat Kahveci Galatasaray ın UEFA Şampiyonlar Ligi ndeki Ajax galibiyieti sonrası Galatasaray ı öve öve bitiremedi: Biz ne izledik ya? 4

Kahveci, Osimhen’in geleceği konusunda ise dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu: “200-300 milyon euro da verseler Galatasaray taraftarının giderken üzüleceği bir konuma geldi Osimhen. Bakalım tutabilecek mi Galatasaray?” diyerek Nijeryalı golcünün değerinin astronomik seviyelere ulaştığını ifade etti.

