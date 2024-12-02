Nihat Kahveci Galatasaray maçının ardından canlı yayında patladı: "Yazık ya! Yapmayın"

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Eyüpspor maçının yankıları sürerken yorumcu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından sert ifadeler kullandı.

Özellikle karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır ve ekibine eleştiriler yöneten Kahveci, Eyüpspor'un birçok eksiğe rağmen iyi bir performans sergilediğini maç öncesi Arda Turan üzerinden algı oluşturulduğunu aktardı.

"TORUNLARINA ANLATABİLİR"

Berke Özer'in performansına övgüler yağdıran Nihat Kahveci, "110 dakikayı alıp saklayacağı bir maç oynadı. Torununun torunlarına gösterebileceği bir performans gösterdi" dedi.

Batshuayi'nin Icardi'nin yarattığı etkinliği yaratamadığını dile getiren Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Arjantinli forvetin eksikliğini hissettiğini bildirdi.

"GÖZLERİNİ EVDE Mİ UNUTTUN"

Son olarak hakem kararlarına tepki gösteren Nihat Kahveci, "Hakem gözünü seveyim. Gözlerini evde mi unuttun? VAR'dakiler… Gözlerinizi evde mi unuttunuz? Yazık ya!" şeklinde konuştu.

"DOKUNULMAZLIĞI MI VAR?"

Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Nihat Kahveci, "Davinson'da ne dokunulmazlık var ya! Elit bir stoper ama ilk yarıda Thiam'a yaptığı müdahale ne ya! Yakıştıramadım, net kırmızı. Sen bilerek ayağını rakibe doğru açamazsın. Bu kötü niyettir, centilmenlik dışıdır. İkinci yarıda sarı kartı varken Thiam'ın ayağına bastı, ikinci sarı karttan orada da atılması lazımdı. Yapmayın hocam!" ifadelerini kullandı.