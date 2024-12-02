SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Nihat Kahveci Galatasaray maçının ardından canlı yayında patladı: "Yazık ya! Yapmayın"

Nihat Kahveci Galatasaray maçının ardından canlı yayında patladı: "Yazık ya! Yapmayın"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.12.2024 10:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor karşısında oynanan mücadelede beklenmedik bir şekilde 2 puan bırakan ve zirve yarışında önemli bir yara alan Galatasaray'da yaşanılan bu beraberliğin üzüntüsü sürerken, Nihat Kahveci karşılaşmaya dair sert açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Nihat Kahveci Galatasaray maçının ardından canlı yayında patladı: "Yazık ya! Yapmayın"

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Eyüpspor maçının yankıları sürerken yorumcu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından sert ifadeler kullandı.

Özellikle karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır ve ekibine eleştiriler yöneten Kahveci, Eyüpspor'un birçok eksiğe rağmen iyi bir performans sergilediğini maç öncesi Arda Turan üzerinden algı oluşturulduğunu aktardı.

"TORUNLARINA ANLATABİLİR"

VkKfwo8T5kijDirc7llfCw

Berke Özer'in performansına övgüler yağdıran Nihat Kahveci, "110 dakikayı alıp saklayacağı bir maç oynadı. Torununun torunlarına gösterebileceği bir performans gösterdi" dedi.

Batshuayi'nin Icardi'nin yarattığı etkinliği yaratamadığını dile getiren Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Arjantinli forvetin eksikliğini hissettiğini bildirdi.

"GÖZLERİNİ EVDE Mİ UNUTTUN"

okan-buruktan-oguzhan-cakira-tepki-1-ligde-mac-yonet-cnkt

Son olarak hakem kararlarına tepki gösteren Nihat Kahveci, "Hakem gözünü seveyim. Gözlerini evde mi unuttun? VAR'dakiler… Gözlerinizi evde mi unuttunuz? Yazık ya!" şeklinde konuştu.

"DOKUNULMAZLIĞI MI VAR?"

davinson-sanchez-4-million-per-year-v0-u1bo6i47ob4e1

Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Nihat Kahveci, "Davinson'da ne dokunulmazlık var ya! Elit bir stoper ama ilk yarıda Thiam'a yaptığı müdahale ne ya! Yakıştıramadım, net kırmızı. Sen bilerek ayağını rakibe doğru açamazsın. Bu kötü niyettir, centilmenlik dışıdır. İkinci yarıda sarı kartı varken Thiam'ın ayağına bastı, ikinci sarı karttan orada da atılması lazımdı. Yapmayın hocam!" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Nihat Kahveci son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Fırına kilitlenen çocuk adeta diri diri yakıldı...

Fırına kilitlenen çocuk adeta diri diri yakıldı...

Valilikten mühimmat açıklaması

Valilikten mühimmat açıklaması

Maç sonu gerginlik! Okan Buruk "Rakibimiz iyi niyetli değildi" dedi! Arda Turan karşılık verdi

Maç sonu gerginlik! Okan Buruk "Rakibimiz iyi niyetli değildi" dedi! Arda Turan karşılık verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF ve MHK'yı hedef aldı! Maç sonu çok sert çıkıştı: "Ne yaparsanız yapın, hodrimeydan!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF ve MHK'yı hedef aldı! Maç sonu çok sert çıkıştı: "Ne yaparsanız yapın, hodrimeydan!"

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Sergen Yalçın canlı yayında cevapladı! Beşiktaş yönetimiyle görüştü mü?

Sergen Yalçın canlı yayında cevapladı! Beşiktaş yönetimiyle görüştü mü?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.